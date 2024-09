Alleanza Civica, Azione, Repubblicani Europei: “Bene la presa di posizione del Psi nazionale”

Liguria. Il neonato Patto Civico Riformista lancia un appello per ampliare le componenti della lista a sostegno di Andrea Orlando. Così in una nota congiunta Alleanza Civica, Azione e Repubblicani Europei.

“Nel momento in cui sta nascendo il Patto Civico Riformista a cui hanno contribuito esponenti della società civile e dei partiti e movimenti civici, riformisti e socialisti, che presenterà alle elezioni una lista a sostegno del candidato presidente Orlando, apprezziamo la presa di posizione della segreteria nazionale del Psi sulle elezioni regionali circa la volontà di sostenere ed affiancare il lavoro dei loro dirigenti nelle singole regioni chiamate al voto”, è l’appello.

“Vediamo così premiato anche il forte impegno e il contributo di idee che i dirigenti del Psi ligure hanno speso nella costruzione di questa realtà, che finora rappresenta una delle maggiori novità delle elezioni in Liguria e che rafforza la candidatura di Andrea Orlando”.

“Pensiamo così che non ci siano più ostacoli a partecipare direttamente alla lista riformista che nella nostra regione si è formata, partecipazione da noi fortemente voluta ed apprezzata che, ne siamo certi, darà ulteriore impulso e forza alle nostre idee e ai nostri programmi per il cambiamento e per lo sviluppo e la crescita della nostra regione”, concludono Alleanza Civica, Azione, Repubblicani Europei.