All’Acquario di Genova arrivano Fiamma e Bigfoot: due pulcini di pinguini di Magellano

Ora, Fiamma e Bigfoot si dedicano alla nutrizione dei piccoli, rigurgitando alimenti predigeriti direttamente nel loro becco. Lo staff dell’Acquario supporta i genitori fornendo loro cibo quattro volte al giorno, garantendo così una crescita sana e forte per i pulcini.

I piccoli stanno attualmente affrontando la loro prima muta, che li porterà a sviluppare le piume impermeabili necessarie per il loro ingresso in acqua. Per scoprire il loro sesso, dobbiamo attendere i risultati del test del DNA, eseguiti su una delle piume prelevate.