Alla ex Casa Gavoglio il corso di teatro ambientale “Terramare”: iscrizioni al via

Genova. Partirà il 2 ottobre alle ore 19:30 presso Casa Gavoglio in via del Lagaccio 41 Genova, la nuova edizione del corso di teatro ambientale “Terramare” a cura del circolo Legambiente Giovani Energie.

“Terramare” è una forma di teatro partecipato, giunto alla sua nona edizione, in cui la comunicazione ambientale si unisce alle tecniche sceniche. Il corso sarà a cura dell’attore Davide Niccolini, diplomato presso l’accademia del Teatro Nazionale di Genova.

Utilizzo della voce, educazione al ritmo, movimento ed espressione corporea sono alcune delle tecniche che i partecipanti approfondiranno per portare in scena una sceneggiatura originale, a tema ambientale e sociale, scritta insieme ai partecipanti.

«Il corso è un esperimento di teatro partecipato aperto a tutte le fasce d’età e a persone senza esperienza – racconta Giovanni Ferrara, presidente del circolo Giovani Energie e ideatore del progetto – con la voglia di salire sul palco per portare in scena uno spettacolo dedicato ad un tema molto attuale seppur non ancora riconosciuto a livello internazionale: i profughi ambientali causati dalla crisi climatica».

Per partecipare al corso è richiesto il tesseramento e un contributo mensile con la possibilità di fare una prima prova gratuita. Da oggi sono aperte le iscrizioni.

Grazie a questa attività l’associazione ha la possibilità di autofinanziare numerose iniziative di volontariato e di portare avanti la sua azione di sensibilizzazione sui temi ambientali e sociali.

Per informazioni e iscrizioni: Legambiente Giovani Energie, mail – terramare@legambientege.org