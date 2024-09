Brignole, il vento spezza un pino. Avvenente: “Era attenzionato, il rischio non va mai sottovalutato”

Genova. Il forte vento che in queste ore si sta concentrando sulla Liguria, e particolar modo su Genova, sta creando qualche difficoltà con le alberature del capoluogo: nella notte un pino di Aleppo presente nei giardini di Brignole si è spezzato, cadendo in parte al suolo.

Un incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze visto che si trattava di un albero situato in una zona lontana dai passaggi pedonali e, soprattutto, perchè avvenuto di notte.

Sul fatto è intervenuto l’assessore alla manutenzioni Mauro Avvenente, che ha preso lo spunto per tornare sulla polemica legata all’abbattimento degli alberi di Brignole: “Il pino era attenzionato e dalle ultime analisi tecniche era risultato in buono stato, decisamente migliore delle piante che sono state, qualche settimane fa, oggetto di taglio, tra tanto clamore mediatico dovuto alla strumentalizzazione di alcuni ambientalisti“.

“Il crollo di questa notte, in un’area periferica dei giardini, conferma che l’attenzione alla pubblica incolumità non sia mai abbastanza – osserva l’assessore – Pensiamo a cosa sarebbe successo se avessimo mantenuto a dimora le alberature classificate al massimo livello di rischio crollo, limitrofe alla strada e al capolinea dei bus, in queste prime giornate di fine estate e preautunnali”.