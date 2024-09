Al Salone Nautico stretta di mano e incontro Bucci-Orlando, il sindaco vede anche Beppe Grillo

Genova. Strette di mano e sorrisi a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico tra il sindaco Marco Bucci e il deputato Pd Andrea Orlando, i due principali candidati alla presidenza della Regione Liguria.

Bucci ieri aveva anticipato che avrebbe incontrato il suo sfidante dopo gli screzi degli ultimi giorni. “Orlando chi? Noi ci occupiamo di cose serie“, la staffilata lanciata domenica scorsa dal primo cittadino. Oggi i due sono rimasti a parlare per quasi cinque minuti, con Bucci rimasto a lungo ad ascoltare l’ex ministro dem. Quindi la foto in posa davanti alle telecamere assiepate per assistere alla cerimonia di avvio del Salone.

“Con Orlando abbiamo parlato molto, è giusto parlare. Gli ho detto come vedo io la campagna elettorale e come bisognerebbe essere corretti senza darsi dei delinquenti”, ha riferito poi Bucci al termine dell’inaugurazione. Poi ha scherzato: “Avrei avuto piacere di dirgli che, se vinco io, lui venga a fare l’assessore, ma non ho osato fino a questo punto. Avrebbe accettato? Non so, chiedetelo a lui”. E se fosse stato al contrario? “Boh, non lo so, io non dico mai di no a nessuno, ma non succederà, quindi tanto vale non parlarne”.

“Intanto mi sono presentato perché mi sembrava giusto – ha spiegato invece Orlando -. Gli ho rappresentato un elemento di preoccupazione che non è oggetto della campagna elettorale e cioè che la situazione che si è andata a determinare in Regione, in Comune per la sua candidatura e quella dei suoi assessori e nelle Autorità portuali dove mancano i presidenti possa rallentare un percorso che ha delle insidie non banali per rispettare i tempi del Pnrr. Lui ha detto che si considera tranquillo per il fronte del Comune. Io ho cercato di spiegargli che amministrazioni senza guida e anche traumatizzate da una vicenda giudiziaria rischiano di avere un rallentamento su cui tutti abbiamo la responsabilità di vigilare. Non ho mai dato del criminale a nessuno. Ho detto che il contesto nel quale si è mosso anche Bucci è un contesto criminogeno, cioè che ha generato dei fenomeni penalmente rilevante. Mi sembra che sia una fotografia di quello che è avvenuto”.

Ma non solo: all’entrata del Waterfront c’è stato uno scambio di battute tra Bucci e Beppe Grillo. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, secondo quanto riportato da alcuni presenti, ha insistito per mantenere il “lei” di cortesia durante la conversazione. Con Bucci ha parlato anche Luca Pirondini, senatore del M5s. “Gli ho detto di andare in barca a vela – ha detto il sindaco – e gli ho detto anche che dobbiamo fare cose importanti per la nostra città, la nostra Regione, per il business. Sono contento che anche i Cinque Stelle vengano al Salone a vedere le barche, si vede che tutti hanno capito che queste cose producono ricchezza e la ricchezza è quella che dà ricadute economiche e occupazionali sul territorio”.

Tra le barche e gli stand del Salone, prima dell’alzabandiera con tutte le autorità, si sono visti il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, che ha espresso soddisfazione per la candidatura di Marco Bucci a presidente della Liguria per il centrodestra. Hanno dato forfait invece i ministri Adolfo Urso e Nello Musumeci, previsti alla vigilia.

Il Salone è stata l’occasione per una serie di endorsement più o meno ufficiali a Bucci, a partire da quello di Matteo Salvini: “Bucci è il migliore da tanti punti di vista. È un regalo che fa alla Liguria nonostante le difficoltà personali che avrebbero potuto portarlo a dire: ragazzi, faccio il mio a Genova e trovate qualcun altro. È un bellissimo esempio di messa a disposizione del cittadino di un ottimo amministratore”.

Ma anche Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, rivendicando il primato mondiale del Salone di Genova ha scandito un “grazie Marco” parlando di un percorso “che va oltre la nautica e parla di rinascita cittadini e dell’Italia intera”. Lo stesso Ignazio La Russa ha rivolto “un ringraziamento particolare al sindaco Bucci per quello che ha saputo dare a questa città, così come la Regione Liguria in questi anni, capace di un grande salto in avanti”.

Per Bucci e Orlando l’agenda si preannuncia densa di appuntamenti nelle prossime settimane. Sabato alle 17.30 al Porto Antico il candidato del centrosinistra aprirà ufficialmente la campagna elettorale al Porto Antico con tutti gli alleati. Domani alle 10.00, dopo l’evento con Forza Italia e il suo leader Antonio Tajani ieri sera al Bristol, il sindaco interverrà alla conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia.