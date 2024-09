Al PalaCep torna il teatro circo con la magia delle bolle di sapone, venerdì spettacolo gratuito

Genova. Dopo il grande successo del poetico Fly me to the moon, spettacolo che ha visto il significativo apprezzamento per l’artista spagnolo Leandre, torna al Circolo ARCI Pianacci il teatro circo, nuovamente proposto ad ingresso gratuito.

Venerdì 27 settembre, al PalaCep (via della Benedicta 14) sarà il turno della compagnia italiana CircoRibolle, che proporrà (con inizio alle ore 21) lo spumeggiante Il circo delle bolle di sapone in su, un cui estratto è stato presentato in passato, con successo, al programma Tú sí que vales.

Il circo delle bolle di sapone in su è uno spettacolo di danza e circo, energetico, vivace, frenetico e colorato, dove la magia delle bolle di sapone e il loro sospeso incanto viene spinto dai tre intrattenibili protagonisti della scena.

Tre figure danzanti fuori dal tempo, che senza sosta producono migliaia di bolle usando oggetti disparati o facendole nascere dalle sole mani, in un vortice di corografie, giochi e dinamiche che coinvolgono il pubblico, rendendolo vitale e reattivo pronto a partecipare, a muoversi e cantare al ritmo di meravigliose musiche e dall’energia irresistibile dei tre bollatori, diventando così esso stesso protagonista di questo spettacolo all’insegna del divertimento della magia del ricrearsi.

Questo spettacolo è il terzo presentato al Circolo ARCI Pianacci nel corso dell’estate dall’Associazione Sarabanda IS, nell’ambito del progetto “Cantieri Creativi III”.

Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova nell’ambito dell’accordo di programma MIC-Comune capoluogo della Città Metropolitana di Genova.