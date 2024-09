Aeroporto di Genova, nuovo gate partenze e nuova area controlli entro l’inizio 2025

Genova. Prende forma tra vetro e cemento il nuovo blocco levante dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, i cui lavori sono previsti per la fine del 2024, “massimo entro i primi mesi del 2025” dice il direttore generale dello scalo Francesco D’Amico.

La struttura, che si estenderà su tre piani e che, con 5.500 metri quadri, porterà a oltre 20mila metri quadri l’ampiezza dell’aerostazione, comprenderà una nuova area controlli con sistemi di ultima generazione nonché una nuova hall di partenza: “Ci saranno un nuovo duty free, nuovi punti ristoro, nuovi esercizi commerciali – prosegue il dg dell’Aeroporto di Genova, a margine della presentazione dell’intesa con l’Ente nazionale sordi per migliorare l’accessibilità dello scalo – appena metteremo in esercizio l’ampliamento cominceremo il revamping dell’attuale aerostazione per completarlo nel giro di 12 mesi”.

Qui resteranno le zone di arrivi e partenze ma saranno totalmente ristrutturate. “Dai pavimenti ai soffitti – prosegue – oltre all’area check-in che si estenderà nello spazio dove attualmente si trova il varco dei controlli, con il nuovo assetto passeremo da una capacità aeroportuale di circa 1,5 milioni di passeggeri all’anno a quasi 3 milioni”.

Le nuove aree entreranno in funzione progressivamente fino al completamento dei lavori. La spesa complessiva per ampliamento e ammodernamento dell’aerostazione sarà di circa 20 milioni di euro. Di questi, 11,3 milioni sono stati stanziati dall’Autorità portuale nel quadro del programma straordinario d’onvestimenti. Altri 5 milioni sono stati stanziati dalla Regione Liguria con risorse del Fondo strategico regionale a supporto dello sviluppo infrastrutturale e tecnologico dello scalo.

Intanto l’Aeroporto di Genova conferma la chiusura positiva del periodo estivo – giugno, luglio e agosto hanno visto una crescita dell’11% – e questo consente di chiudere il 2024 con una stima del 5%, a oltre 1,3 milioni di passeggeri, “Un valore – osserva Francesco D’Amico – superiore alle aspettative di inizio anno, ed è solo un piccolo passo nell’ambito di un progetto di crescita industriale”.

A questo proposito, a settembre, nell’assemblea dei soci presieduta dal neo presidente Enrico Musso, è stato presentato un piano per contenere le perdite nel bilancio 2023 sotto la soglia necessaria per l’aumento di capitale, per poi aprire la strada all’ingresso di soci privati senza svendere le quote.

Dal 29 ottobre, intanto, sarà attivo il nuovo volo Genova-Budapest operato dalla low cost Wizzair. “Un

volo importante sia perché è una rotta nuova su Genova e sia perché l’avvio di un nuovo collegamento nella stagione winter è un segnale che un vettore come Wizzair crede davvero nel Colombo, ad ogni modo contiamo di annunciare novità ulteriori la prossima settimana”, conclude D’Amico.