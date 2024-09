Genova. E’ il giorno del consiglio di amministrazione dell’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, cda che è chiamato a discutere il bilancio 2023 e l’aumento di capitale che dovranno, poi, essere approvati nell’assemblea prevista nel mese di settembre.

In questa lunga estate nella società di gestione è successo di tutto: il vecchio consiglio di amministrazione aveva presentato un bilancio dramattico con una perdita da 3,5 milioni di euro e un aumento di capitale necessario da 4,8 milioni. Il nuovo cda ha elaborato una proposta che consente di ridurre la perdita e la consistenza dell’aumento di capitale spalmando gli ammortamenti (2,5 milioni) e incentivando all’esodo 20 dipendenti, per un totale di 1,7 milioni di risparmio.

Durante la riunione di oggi, presieduta dal neo vertice del cda Enrico Musso (che ha preso il posto di Alfonso Lavarello) si vuole arrivare all’individuazione di un socio privato che si affianchi a quelli pubblici, Autorità portuale e Camera di Commercio, volontà ribadita a livello politico nei giorni scorsi, ancora una volta, anche dal sindaco di Genova Marco Bucci.

Al centro della riunione ufficiale del consiglio di amministrazione ci saranno anche i temi della concessione e dello sviluppo dell’aerostazione. Unica nota positiva la crescita registrata nei mesi di luglio e agosto 2024 rispetto al 2023 con un aumento di passeggeri del 10% e dell’11,5%. Il primo trimestre 2024 tuttavia aveva segnato una perdita di 500mila euro non semplice da equilibrare.

Resta da capire se anche l’appuntamento di oggi riserverà sorprese dopo gli stravolgimenti e i colpi di scena degli ultimi mesi: come i lettori ricorderanno, si è passati dalla cessione sul mercato delle quote di Aeroporti di Roma con inizialmente la volontà di acquisto da parte del Comune di Genova, poi la rinuncia e l’entrata in gioco di Aponte (Msc), infine la retromarcia dell’armatore. Nel mezzo, appunto, la caduta del vecchio consiglio di amministrazione e la nomina di Musso come nuovo presidente.