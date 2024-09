Aeroporto, il Cda di Musso vuole riscrivere il bilancio per evitare l’aumento di capitale

Genova. Contenere le perdite nel bilancio 2023 sotto la soglia necessaria per l’aumento di capitale, per poi aprire la strada all’ingresso di soci privati senza “svendere” le quote. È la strategia condivisa dal consiglio di amministrazione dell’Aeroporto di Genova, riunito oggi sotto la guida del presidente Enrico Musso.

“È andata bene – sorride Musso al termine della riunione -. I conti del 2024 stanno andando bene, non solo rispetto al 2023, ma anche significativamente meglio delle previsioni per il 2024 basate sul nuovo piano industriale. Questo ha ricadute importanti anche sul tema del bilancio 2023, una strettoia da cui dobbiamo passare per forza. Ci sono buoni segnali e prospettive di rilancio, ma prima bisogna passare in questa strettoia”.

Il progetto di bilancio lacrime e sangue presentato dal precedente cda, presieduto da Alfonso Lavarello, prefigurava un rosso di 3,5 milioni, rendendo necessario un aumento di capitale da 4,8 milioni.

Ma questi numeri “non hanno alcun senso“, secondo Musso e i nuovi amministratori. La proposta allo studio prevede anzitutto di spalmare gli ammortamenti (2,5 milioni) sugli anni successivi e ipotizza – alla luce dell’andamento in crescita – di recuperare i 700mila euro di tasse anticipate che venivano dati invece per persi. Ma soprattutto c’è il nodo dei contratti di espansione, in pratica prepensionamenti per 21 dipendenti che pesano per oltre 1,7 milioni sulle casse della società. Uscite che erano state ascritte interamente al 2023 nonostante si concretizzino nell’arco di cinque anni.

“Su questo punto – spiega il presidente – ci sono interpretazioni differenti. Nei prossimi giorni sentiremo la società di revisione per capire quali sono i margini. Confidiamo che questi approfondimenti tecnici consentano di presentare progetto di bilancio molto migliore e molto meno negativo. Può darsi che le perdite, anziché ammontare al 60% del capitale sociale, si riducano sotto un terzo. A quel punto viene meno l’obbligo di procedere all’aumento di capitale”.

Nei prossimi giorni, insomma, verrà messo a punto il nuovo bilancio coi correttivi auspicati, quindi il documento verrà sottoposto all’assemblea dei soci che probabilmente sarà posticipata dopo il 10 settembre (data di attuale convocazione) per dare modo ai tecnici di elaborare il documento aggiornato. “Altrimenti si procederà con l’aumento di capitale, non sarà una tragedia – aggiunge Musso -. In ogni caso la situazione è meno drammatica di due mesi fa. Ci si aspettava una società praticamente fallita da svendere in saldo, non sarà così”.

Dopodiché si dovrà lavorare alla privatizzazione, processo che sembrava già avviato con l’ingresso di Msc poi annullato dalla mossa della Camera di commercio che ha esercitato la prelazione sulle azioni di Adr salendo al 40% del capitale e provocando le dimissioni in massa (o quasi) del cda targato Lavarello. “Prima però dobbiamo chiarire cosa fare con Enac – precisa Musso -. Vogliamo chiarire se è disponibile ad anticipare la fine della concessione, attualmente prevista al 2029. In quel caso la nuova compagine si presenterebbe direttamente alla gara”.

Questo stratagemma consentirebbe in pratica di evitare la gara intermedia, quella per la cessione delle quote dell’Autorità portuale che attualmente è socio di maggioranza al 60%, prevenendo quella che i soci pubblici vedono come una possibile svalutazione: invitare un privato a entrare in una società che vedrà scadere la concessione tra cinque anni, col rischio di non vedersela rinnovare, sarebbe meno allettante.

Musso comunque si dice “molto ottimista” sul futuro e ribadisce che i segnali di ripresa ci sono. Nei mesi di luglio e agosto 2024, rispetto al 2023, si è registrato un aumento di passeggeri del 10% e dell’11,5%. Il primo trimestre 2024 tuttavia aveva segnato una perdita di 500mila euro non semplice da equilibrare. Nel frattempo procedono i lavori della nuova aerostazione, la cui apertura è prevista entro l’anno insieme alle nuove aree check-in e alle sale d’imbarco. Subito dopo inizierà la ristrutturazione del terminal attuale.