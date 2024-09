Adattamento al cambiamento climatico: il 28 e il 29 settembre due iniziative al parco della Memoria

Genova. Un fine settimana all’insegna dell’approfondimento e del confronto sull’adattamento ai cambiamenti climatici: sabato 28 e domenica 29, nel parco della Memoria, sotto il ponte San Giorgio, si terranno le prime due giornate organizzate nell’ambito di Genova Lighthouse City, la strategia del Comune di Genova (approvata alla fine del 2019) per individuare soluzioni alle sfide del cambiamento climatico.

Genova Lighthouse City pone le basi per il miglioramento futuro attraverso la consegna di un piano d’azione: l’Action Plan Genova 2050, approvato a maggio 2021, che comprende un nucleo di 12 azioni concrete per raggiungere alti standard di sostenibilità ambientale, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, per una migliore qualità della vita. Nel Genova Lighthouse City sono inseriti anche i Giardini dell’Argine del Polcevera del parco del Memoriale e il progetto di rigenerazione del quadrante della Valpolcevera.

Il prossimo fine settimana, sarà un primo momento di focus sul tema dell’adattamento al cambiamento climatico coinvolgendo i partecipanti con visite guidate, laboratori, conferenze, arte e musica alla scoperta del territorio da un altro punto di vista.

Per tutto ottobre, proseguiranno poi gli appuntamenti, le lectures e i workshop (informazioni e programma) per avvicinare la comunità ai temi dell’adattamento al cambiamento climatico come espressione di sostenibilità economica, sociale e ambientale secondo i principi Esg (Environmental, Social e Governance), misura che fa parte del programma sperimentale finanziato dal Mase-ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il programma sperimentale di adattamento ai cambiamenti climatici.

IL PROGRAMMA

Sabato 28 settembre

Ore 14:00 Laboratorio il Micromondo alla scoperta dei Certosini – laboratorio a tema per famiglie (bambini 6/12) a cura di Solidarietà e Lavoro con visita al Museo della Certosa

Ore 15:00 La Val Polcevera: voci fuori dal coro sull’adattamento al cambiamento climatico – percorso itinerante guidato a due voci con Gianfranco Saffioti – Il Meteorologo Ignorante e Alessandro Ravera architetto e guida turistica abilitata

Ore 16:00 Giocando si impara – laboratorio a tema adattamento al cambiamento climatico per famiglie (bambini 3/6) a cura di Solidarietà e Lavoro con visita al Museo della Certosa

Ore 17:00 Il riciclo a forma di bebè con i pannolini lavabili. A cura di Gagolini

Dalle ore 18:00 Skyline – esibizione e progetto artistico di Luca Barcellona con accompagnamento musicale a cura di Mr.Phil in collaborazione con Genova Hip Hop Festival

Domenica 29 settembre

Ore 14:00 Labadanzky – inizio assemblaggio e customizzazione di un’opera – esibizione artistica

Ore 15:00 Shop The Look SRL – Come sarà il parco del Ponte – virtualizzazione del Parco

Ore 16:00 Fai fiorire il tuo casco – laboratorio per il riutilizzo dei caschi dismessi

Ore 17:00 Certosa e la street art a cura di Walk The Line conduce Lidia Schichter

Ore 18:00 L’opera compiuta progetto artistico a cura di Labadanzky

Dalle ore 19:00 Storia dell’aperitivo genovese e approfondimento i cocktails “degli scarti” a cura di Alessandro Ravera e Gradisca Spirits accompagnamento musicale a cura di Pierka di Oversize.

Gli artisti coinvolti regaleranno le opere alla città di Genova per esposizioni e mostre. In caso di maltempo le attività saranno rimandate.