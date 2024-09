Acque senza Veleni, fa tappa a Genova la spedizione di Greenpeace per analizzare gli inquinanti nelle fontanelle

Genova. Ha fatto tappa anche a Genova, in piazzale Mandraccio al Porto Antico e a Sestri Ponente, la spedizione Acque senza veleni di Greenpeace Italia che raccogliere campioni di acqua potabile dalle fontanelle pubbliche alla ricerca di Pfas, un gruppo di sostanze chimiche pericolose per la salute e conosciute come inquinanti eterni.

“Queste sono sostanze che non esistono in natura − spiega Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna − e che sono pericolose per la salute dell’uomo. Sono sostanze che, una volta entrate nel nostro corpo, vanno a simulare l’effetto degli ormoni e danno un ‘falso segnale’ al nostro organismo. Questo può determinare effetti negativi sulla fertilità, sulla tiroide, sul fegato, oltre ad essere associate, in alcuni casi, al cancro ai reni e ai testicoli. I dati di Arpal Liguria ci dicono come, negli anni scorsi, la contaminazione da queste sostanze sia diffusa nella regione, soprattutto nei fiumi, con circa il 30% delle analisi positive a queste sostanze, e noi siamo qui per capire se questa contaminazione abbia intaccato anche le acque potabili”.

L’obiettivo della spedizione Acque senza veleni dell’organizzazione ambientalista, quindi, è realizzare la prima mappatura indipendente della contaminazione dell’acqua potabile a livello nazionale e chiedere alle istituzioni di fare sempre più controlli per garantire acqua prova di queste molecole a tutta la popolazione. I dati relativi ai campionamenti saranno diffusi a inizio 2025.