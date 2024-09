Accessibilità, l’aeroporto di Genova adotterà sistemi per facilitare la fruizione a sordi e ipoudenti

Genova. Si partirà con l’utilizzo di alcuni tablet con video esplicativi da posizionare in zone nevralgiche dello scalo, ma poi potranno essere implementate altre soluzioni per abbattere le barriere e migliorare la fruizione da parte delle persone sorde.

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dei Sordi, presso l’aeroporto di Genova è stata presentata una nuova e importante collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi (ENS) volta a migliorare l’accessibilità e l’inclusione per le persone sorde e ipoudenti.

Tra le misure previste dal progetto, appunto, strumenti di comunicazione visivo-gestuali (tablet), in grado di tradurre simultaneamente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’Aeroporto di Genova si pone così come modello di accessibilità, per promuovere l’inclusione e il superamento delle barriere sensoriali.

L’Ens ha lanciato l’idea un protocollo d’intesa per garantire sempre più accessibilità alle persone sorde e ipoudenti, auspicando che questo protocollo possa essere un primo passo per la futura collaborazione di ENS con tutti gli aeroporti d’Italia.

“Questa mattina finalmente in questo aeroporto abbiamo visto i due video in cui una persona sorda di Genova dà il benvenuto in Lingua dei Segni Italiana e sottotitolati grazie alla preziosa e collaborazione con i vertici dello scalo – ha dichiarato Ezio Lubrano, presidente regionale Ens – i video sono stati forniti dalla Sezione Provinciale ENS di Genova al fine di abbattere la barriera di comunicazione con accessibilità riconosciuta dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità nel 2006. Questi video non sono rivolti solo ai sordi ma anche agli ipoudenti grazie anche alla sottotitolazione. Questo è un primo passo come se venisse tolto un mattone dal muro della

comunicazione ma continuiamo nel futuro a togliere piano piano mattone per mattone al fine di abbattere tutta la barriera di comunicazione al fine di avere una qualità di vita migliore senza disagi, ansie, preoccupazioni”.

“Aeroporto di Genova è oggi accanto a ENS per supportare l’avvio di un progetto che punta a fornire un servizio di assistenza e accoglienza adeguato ai bisogni dei viaggiatori sordi che scelgono di utilizzare lo scalo genovese – commenta Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova. L’obiettivo è quello di rendere sempre più accessibile l’infrastruttura aeroportuale attraverso l’implementazione di un sistema che permetta di facilitare la comunicazione tra il viaggiatore sordo e l’operatore aeroportuale, permettendo loro di comunicare agevolmente in tutte le fasi di permanenza in aeroporto e migliorando la loro esperienza di viaggio. Ricordiamo che il nostro scalo è privo di barriere architettoniche e, già oggi, sono disponibili i servizi di assistenza per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta come percorsi dedicati, Sala Amica, sedie a rotelle e mezzi dedicati per soddisfare ogni tipo di esigenza o necessità del passeggero. Grazie alla collaborazione con ENS, potremo costruire un servizio più vicino alle esigenze dei viaggiatori sordi e rafforzare un lavoro di rete a loro supporto”.

“Come Presidente sezione Provinciale dell’ENS di Genova, – aggiunge Simone Lanari, presidente provinciale Ens – la prima cosa che vorrei esprimere è la mia gratitudine al Presidente dell’Aeroporto di Genova Enrico Musso e ai suoi collaboratori della Società Aeroporto di Genova per avere organizzato questa conferenza. Un evento importante per la nostra categoria che segna l’avvio di una collaborazione con l’Aeroporto, che ha visto proprio in occasione della Giornata Mondiale dei Sordi dal 26 al 28 settembre l’uscita del primo schermo informativo di LIS riservato ai passeggeri sordi in arrivo, affinché vengano riconosciuti i diritti alle persone sorde in difficoltà e superate le barriere nella comunicazione. Riguardo a questo evento siamo uno dei primi in Italia e questo rappresenta per noi un orgoglio, e mi auguro che questo esempio di collaborazione venga continuato per costruire un futuro migliore con un progetto di servizi sull’accessibilità, inclusione e partecipazione rivolte alle persone sorde con l’abbattimento delle difficoltà comunicative. Magari offrendo aiuto con già a disposizione per tutti un tablet telefonico in collegamento con il servizio interpretariato LIS”:

“Il riconoscimento della LIS del 2021 non è solamente un risultato storico, ma è un punto di partenza per i diritti fondamentali delle persone sorde da conquistare: l’accessibilità, la partecipazione attiva e l’inclusione sociale devono concretizzarsi nella società attuale – ha detto il presidente nazionale Ens Raffaele Cagnazzo – al giorno d’oggi vi sono ancora delle porte chiuse, fornendo barriere comunicative, culturali e sociali. Chiediamo ascolto e coinvolgimento delle persone sorde in modo che si possa guardare la nostra diversità come la vostra ricchezza. Questo aeroporto ha aperto la porta installando il benvenuto in LIS a tutti i passeggeri sordi che giungono a Genova per partecipare alla Giornata Mondiale dei Sordi”.