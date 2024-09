Abbonamento Amt gratuito e una card per accedere a musei e teatri: le agevolazioni per le matricole UniGe

Genova. Abbonamento Amt gratuito e una card speciale che assicura l’ingresso, sempre gratis, nei luoghi di maggiore interesse storico e culturale della città. Sono le agevolazioni che l’Università di Genova ha previsto per le matricole, ovvero per tutti gli studenti che si iscrivono al primo anno di laurea triennale, magistrale, dottorato o corso di specialità per l’anno accademico 2024/25.

La rinnovata collaborazione tra l’Università di Genova, Amt e il Comune prevede l’abbonamento CityPass Amt elettronico gratuito per studentesse e studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2024/25, per la prima volta e per il primo anno (al primo “contatto” con UniGe) a un corso di laurea (triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico), a un dottorato, a una scuola di specializzazione (iscrizione a.a. 2023/24 solo per l‘area medica) o a un master.

L’abbonamento permette di viaggiare su tutta la rete gestita da Amt, vale a dire su tutta la rete urbana di Genova (che comprende linee bus, metropolitana, funicolari, ascensori, ferrovia a cremagliera), su tutta la rete bus provinciale (compresa la linea 782 Santa Margherita Ligure – Portofino), su Navebus, Volabus e ferrovia Genova-Casella, ampliando cosi il bacino di offerta a tutta l’area metropolitana genovese.

La Student Card può essere richiesta a chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale o di dottorato, costa 10 euro e dà accesso gratuito – una volta sola per ogni luogo all’anno – alle principali attrazioni turistiche della città, tra cui:

• salita alle torri della Cattedrale

• Museo di storia naturale

• Museo del Risorgimento

• Museo d’arte contemporanea di Villa Croce

• Wolfsoniana

• Raccolte Frugone

• GAM – Galleria d’arte moderna

• Museo d’arte orientale E. Chiossone

• Museo di archeologia ligure

• Casa di Colombo

• MEI – Museo nazionale dell’emigrazione italiana

• visita del Teatro Carlo Felice (su prenotazione)

• visita guidata a scelta (su prenotazione)

La visita guidata può essere organizzata secondo disponibilità e secondo il calendario dei tour settimanali in partenza presso gli uffici Informazione e accoglienza turistica del Comune di Genova, ad esempio: walking tour del centro storico, visita alle Botteghe Storiche, visita ai Palazzi dei Rolli, etc. Esibendo il tesserino dell’Università di Genova, inoltre, tutti gli studenti e tutte le studentesse, a prescindere dall’anno di iscrizione, potranno usufruire di sconti a loro riservati su un elenco di esercizi convenzionati, che verranno pubblicati e aggiornati sul sito UniGe.

“Abbiamo messo risorse a bilancio e stipulato convenzioni per garantire agli studenti agevolazioni e accesso ai principali luoghi di attrazione di Genova – ha spiegato il rettore Federico Delfino – Ci hanno aiutato molto la Camera di Commercio e il Comune di Genova. Oggi abbiamo circa l’11% di iscritti stranieri, un altro 10% arriva da fuori regione. Questi studenti devono essere invogliati a studiare a Genova anche sulla base dei servizi. Il tema della gestione del trasporto pubblico e delle agevolazioni è molto importante e ci siamo mossi in questo senso”.