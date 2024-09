A Palazzo della Meridiana al via il World Tourism Event per un turismo “educato” e consapevole

Genova “Creare una cultura rispetto ai beni Unesco per avere turisti educati che sanno cosa vanno a vedere, che rispettano quello che questo patrimonio rappresenta”. Maria Luisa Lucchesi, di WTE, spiega così l’obiettivo del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, arrivato alla quindicesima edizione, che ha aperto i battenti a Palazzo della Meridiana e che sarà visitabile fino a sabato 14 settembre.

Un evento che, da un lato, offre la possibilità di incontro tra domanda e offerta di questo particolare segmento turistico con workshop b2b al quale hanno aderito una cinquantina di buyer, provenienti da Europa, Stati Uniti ed altri paesi extraeuropei e un centinaio di strutture ricettive di tutta Italia che promuovono la propria offerta turistica. A questo si aggiunge il momento espositivo, aperto al pubblico dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito, con la presenza di un centinaio di siti patrimonio mondiale e una serie di momenti di confronto sulle diverse tematiche.

“Nella prima giornata abbiamo un focus sull’overtourism – prosegue Lucchesi – che diventa ancora più complesso da gestire quando si parla di questi siti che hanno bisogno di una tutela particolare”. Al taglio del nostro hanno partecipato gli assessori al Turismo di Regione Liguria e Comune di Genova.

“Il turismo si fa anche con la Cultura – ha ricordato l’assessore regionale Auguso Sartori – e direi che la Liguria e Genova non hanno nulla da invidiare al resto d’Italia. Questo è un evento internazionale molto importante che mette in risalto non solo le nostre bellezze ma, una volta di più, il nostro patrimonio culturale”.

“Ci aspettiamo una grande partecipazione, già confermata dai numeri di presenza di bypuyer ed espositori – aggiunge l’assessore comunale, Alessandra Bianchi – e poi c’è un ricco palinsesto di onctri che ci permette di fare il punto su tutte le tematiche del turismo, dalla sostenibilità alla valorizzazione dei siti UNESCO”.