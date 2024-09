A Genova tre nuovi campetti e aree sportive nei quartieri, ecco i progetti del Comune

Genova. Tre nuovi campetti polivalenti e aree sportive senza barriere architettoniche in altrettanti giardini pubblici nei quartieri di Marassi, Sampierdarena e Lagaccio. Il Comune di Genova, dopo aver condiviso il lavoro coi rispettivi Municipi, ha approvato negli scorsi giorni i progetti di fattibilità degli interventi finanziabili col bando a sportello della Regione Liguria che prevede contributi fino a 35mila euro (in totale quindi 105mila chiesti da Tursi) per la realizzazione di attrezzature sportive fisse e campetti all’aperto adatti a funzionare 365 giorni all’anno e collocati in prossimità di scuole prive di palestre per le lezioni di educazione motoria.

Per quanto riguarda la Bassa Valbisagno, il progetto interessa i giardini Albero del Ciao di via Fratelli Cervi, nelle immediate vicinanze della scuola Borsi e nei pressi del popoloso complesso residenziale del Biscione. Attualmente esistono già un campo da basket in asfalto recintato, un’area giochi per bambini e un’area per il gioco libero.

Qui si potrà realizzare un campo multisport con pavimentazione idonea dotato di porte da calcio e rete per la pallavolo, più un’area fitness di 80 metri quadrati con cinque attrezzi. Verrà mantenuto lo spazio dedicato al gioco libero dei bambini.

Nel Centro Est la scelta è ricaduta sui giardini Lo Giudice di via Sapri, una delle poche aree verdi in una zona densamente popolata. Oggi ci sono una pista di pattinaggio, un’area giochi e qualche panchina.

In futuro, se il progetto riceverà i finanziamenti della Regione, si potranno installare cinque attrezzature fitness in un’area di 60 metri quadrati e un campetto multisport con pavimentazione adeguata e due porte da mini-calcio. Il tutto senza modificare la fruibilità dei giardini e mantenendo l’area giochi, riqualificando inoltre la pista di pattinaggio che risulta inutilizzata.

Il Centro Ovest vedrà invece la riqualificazione dei giardini Carlone in via San Bartolomeo del Fossato, sulle alture di Sampierdarena, punto di ritrovo per gli abitanti con diversi istituti scolastici nelle vicinanze.

Il progetto prevede di realizzare, al posto dell’attuale pista di pattinaggio, 60 metri quadrati di area fitness con cinque macchinari e un campetto circolare con pavimentazione in gomma e un canestro al centro. Con questo assetto non verranno modificate l’area giochi e la fruibilità dei giardini.