A Genova si chiude il tour nazionale di Beach Bocce, vince l’Emilia Romagna

Genova. L’Emilia-Romagna è campione d’Italia di Beach Bocce 2024 con l’individualista Francesco Rotondi, la coppia Luca Ricchi e Angelo Rotondi e la coppia mista Corrado e Pierina Malacarne.

Alle finali nazionali di Genova, evento inserito all’interno del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, Rotondi, si conferma campione sconfiggendo 12-9 in finale Edi Bertoni (Friuli Venezia Giulia); Luca Ricchi e Angelo Rotondi hanno superato, in finalissima, Eros Serafini – Simone Marini (Marche) per 12-5, mentre Corrado Lodi – Pierina Malacarne hanno vinto 12-8 contro Agnese Casini – Daniele Gennai (Toscana).

Nella competizione individuale, medaglie di bronzo per Salvatore D’Aulerio (Puglia) e Roberto Scaranto (Veneto); nella coppia mista terzi classificati Antonio Deluca – Marisa Crespi (Veneto) e Teresa Bardea – Antonio Ravera (Liguria); nella coppia medaglie di bronzo per Angelo Riccardo – Roberto Marconato (Veneto) e Agostino Ravera – Edoardo Bacigalupo (Liguria).

Il direttore di manifestazione è stato l’arbitro nazionale Massimo Serafini; gli arbitri delle finali Roberto Vucas, Maurizio Bottaro e Antonio Giovanni Satta.

Il tour nazionale del Beach Bocce, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce, ha toccato tra luglio e agosto numerosi lidi in tutta Italia.

Al Porto Antico, con il sostegno del Comune di Genova e l’organizzazione della FIB Liguria e della Delegazione Provinciale di Genova, hanno preso parte i 56 finalisti che si sono aggiudicati le tappe territoriali estive.

Alle finali, tra le istituzioni presenti, l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi.

“Genova si conferma palcoscenico ideale per i grandi eventi sportivi e la due giorni che ha incoronato i nuovi campioni italiani di Beach Bocce, a cui vanno i miei complimenti, ne è un’ulteriore dimostrazione – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – La nostra città può vantare una grande trazione bocciofila grazie all’impegno delle tante società del nostro territorio e questo evento è frutto delle grande collaborazione tra la nostra Amministrazione, la Federazione guidata dal presidente Marco Giunio De Sanctis ed il Comitato Regionale del presidente Andrea Dagnino. Il Campionato Italiano di Beach Bocce è stata l’occasione per dialogare insieme su progetti futuri con l’obiettivo di promuovere la cultura di questo sport che ne permette la pratica per ogni età ed abilità. I grandi eventi sportivi – continua l’Assessore Bianchi – rappresentano un’opportunità per far crescere i nostri impianti arricchendo così l’offerta sportiva della nostra città”

A seguire attentamente le finali, il presidente della Federbocce, Marco Giunio De Sanctis, per il quale “ancora una volta lo sport delle bocce ha messo in luce l’alveo naturale in cui si sono sviluppate nel corso di secoli di storia, ovvero all’aperto. Le finali nazionali al Porto Antico di Genova – ha affermato il numero uno della FIB De Sanctis – hanno anche messo in evidenza un altro importante concetto per il nostro movimento. Il Beach Bocce non deve ridursi soltanto all’estate sulle spiagge italiane, dove la vetrina per lo sport delle bocce è fondamentale, ma sui territori ci si deve organizzare, così come fatto al Porto Antico di Genova, con impianti artificiali, predisponendo campi di sabbia, in modo da poter giocare tutto l’anno”. “Il pubblico che ha assistito alle finali ha potuto vedere lo spettacolo che offrono le bocce, qualunque specialità essa sia – ha concluso De Sanctis – Il Beach Bocce è una specialità su cui stiamo puntando molto per la sua potenzialità di attirare sempre più numerosi appassionati e agonisti di ogni genere e fascia di età. Siamo una disciplina a tuttotondo, che consente a tutti di poter gareggiare. È ovvio che, quando sale il livello, a vincere sono i più giovani. Stiamo dando pari dignità a tutte le nostre specialità e il nostro scopo è quello che Raffa, Volo, Petanque, Beach Bocce, Boccia Paralimpica e Bocce Paralimpiche vengano promosse e sviluppate, in egual maniera, in tutti i territori regionali”.

Insieme al presidente De Sanctis, alle finali nazionali di Genova, presenti il vice presidente Roberto Favre, il presidente della FIB Liguria, Andrea Dagnino, il delegato FIB Genova, Ermanno Maja, quest’ultimo l’organizzatore della kermesse in terra ligure. Alle finali, tra le istituzioni presenti, l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi.

