A Genova la Giornata mondiale dei sordi da oggi a sabato: in 3000 da tutta Italia

Genova. Per la prima volta la Giornata Mondiale dei Sordi si celebra a Genova. La tre giorni di eventi, che inizia oggi per terminare sabato 28 settembre, è organizzata dalla Sezione provinciale genovese dell’Ente Nazionale Sordi e quest’anno desidera ricordare il primo Convegno Nazionale dell’allora neonata Associazione Italiana dei Sordomuti che, proprio un secolo, fa si tenne nella nostra città.

Questa mattina il programma è stato presentato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Genova: «L’inclusione sempre più estesa delle persone sorde è un tema di fondamentale importanza, perché influisce sulla comunicazione e sulla loro partecipazione attiva nella vita sociale, lavorativa e culturale dei fattori chiave è il riconoscimento e l’uso della lingua dei segni, così come importanti sono le sottotitolazioni di qualsiasi prodotto multimediale e lo sviluppo di tecnologie assistive specifiche. Non meno essenziale è tuttavia lo sviluppo di un’educazione sempre più accessibile ed inclusiva da parte di tutte le istituzioni educative, sin dai primi anni scolastici ed attraverso strategie didattiche mirate a favorire la partecipazione di tutti gli studenti. Per raggiungere questi ed altri risultati è però indispensabile aumentare la consapevolezza sociale sulla sordità e sulle esigenze delle persone sorde organizzando corsi di formazione sulla lingua dei segni favorendo così un ambiente veramente più inclusivo. Si tratta di sfide che dobbiamo affrontare tutti insieme e che, ne sono certa, saranno portatrici di opportunità di arricchimento per tutti».

«Devo innanzitutto dire grazie perché organizzare queste Giornate a Genova ha un grande significato – afferma l’assessore a Servizi sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova -. In questi anni, assieme agli uffici delle Politiche Sociali, abbiamo messo in campo idee e iniziative legate all’inclusione, con l’obiettivo di far comprendere a tutti di essere sullo stesso piano. Abbattere le barriere è il più importante punto che ci siamo prefissati, perché la società possa davvero comprendere quanto sia fondamentale includere tutti all’interno di un ingranaggio, dando tutto il supporto e l’aiuto possibile. Sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità, lingue dei segni e libertà di scelta comunicativa è una delle nostre mission, ed è possibile farlo solo sostenendo questi progetti».

Tra i numerosi contributi offerti questa mattina da esponenti dell’Ente Nazionale Sordi vi sono stati quelli del presidente nazionale Raffaele Cagnazzo, della vicepresidente Rosella Ottolini e del presidente regionale della Liguria Ezio Lubrano.

Oltre tremila, per l’occasione, saranno i visitatori sordi che da tutta Italia e dall’estero giungeranno nel capoluogo ligure per conoscerlo e per apprezzare i numerosi eventi di sport, cultura e spettacolo a loro dedicati.

La Giornata Mondiale dei Sordi viene celebrata ogni anno l’ultima domenica di settembre, ed è un’occasione per sensibilizzare il pubblico sui diritti, la cultura e le sfide affrontate dalle persone sorde. Questa ricorrenza è parte della Settimana Internazionale dei Sordi (International Week of the Deaf), che dal 2009 si tiene ogni anno nell’ultima settimana di settembre ed è organizzata dalla Federazione Mondiale dei Sordi (WFD). L’obiettivo principale è promuovere l’inclusione delle persone sorde, sostenendo e diffondendo l’uso della lingua dei segni (la cui Giornata Internazionale è istituita ogni 23 settembre) e garantendo che tutti i loro diritti siano rispettati.

Il programma della Giornata Mondiale dei Sordi prevede visite guidate in lingua dei segni per conoscere la città, i suoi palazzi storici, il cimitero monumentale di Staglieno, l’Acquario. Le famiglie con bambini saranno accolte alla Città dei Bambini per godere di ore di giochi e relax insieme al Comitato Giovani Sordi della Liguria. Per gli appassionati di sport, oggi alle 20 si terrà una partita di calcio a 7 al Coronata Village, con giocatori sordi ed ex-calciatori professionisti del Genoa e della Sampdoria. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni Insuperabili e Gigi Ghirotti.

Domani, venerdì 27 settembre, si apre alle ore 8.30 presso l’Aula Magna dell’Università di Genova in via Balbi 5, con il convegno “Cent’anni dopo: i segni lasciati nella lingua, nella società e nei legami”; il pomeriggio sarà invece dedicato ad ulteriori visite guidate che permetteranno una continua scoperta della città. La serata si chiuderà con una cena HappyLIS al Bigo Cafè del Porto Antico.

Sabato 28 settembre comincerà alle ore 9 con una visita guidata particolare: “Genova com’era, un viaggio nei luoghi ‘scomparsi’ della città”. Anche questo evento sarà interamente in LIS. Alle 13 sordi e udenti potranno ritrovarsi in via San Benedetto da dove, alle 14.30, partirà un corteo che raggiungerà il Porto Antico attraversando il centro, dove sarà allestito un palco a Calata Falcone-Borsellino dove, dalle 18 alle 23 sono previsti interventi delle autorità, dei rappresentanti dell’ENS e dell’European Disability Forum a cui farà seguito uno spettacolo teatrale con attori e performers sordi.