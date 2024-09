A Genova i campionati nazionali universitari di canoa e canotaggio, oltre 40 gare in programma

Genova. Oggi presso il Salone del Cus Genova in via Monte Zovetto sono stati presentati ufficialmente i Campionati nazionali universitari di canoa/kayak e canottaggio, in programma il 5 e il 6 ottobre a Genova presso il centro remiero universitario di Pra’. In questa due-giorni, organizzata da FederCUSI in collaborazione con il CUS Genova, sono previste oltre 40 competizioni, che vedranno protagonisti i migliori atleti-studenti provenienti da tutta Italia. Si tratta di un ritorno in grande stile, dopo le fortunate edizioni del 2016 e 2017.

L’evento si inserisce nel programma ufficiale di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, evidenziando la crescente rilevanza dello sport universitario nel contesto cittadino. Con la recente creazione del centro remiero universitario di Pra’, in collaborazione con Università degli Studi di Genova e Federazione Italiana Canottaggio, l’amministrazione comunale ha infatti ulteriormente rafforzato il proprio sostegno allo sviluppo delle discipline remiere, offrendo alle giovani promesse dello sport nazionale e internazionale un ambiente ideale per conciliare studio e allenamento.

Alla presentazione hanno partecipato Simona Ferro e Alessandra Bianchi, assessori allo Sport rispettivamente della Regione Liguria e del Comune di Genova, che hanno portato i saluti e il sostegno delle istituzioni. Presenti anche Pompeo Leone, segretario generale della FederCUSI, e Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università degli Studi di Genova, Giuseppe Abbagnale, prresidente della Federazione Italiana Canottaggio, a Genova anche in occasione dei Campionati mondiali di canottaggio Costiero, con Genova protagonista a livello mondiale nel coastal rowing per tutto il mese di settembre

Nel 2023 il Cus Genova ha partecipato con successo all’edizione di Sabaudia, ottenendo ben 20 medaglie delle quali 9 ori, 9 argenti e 2 bronzi. Il brillante secondo posto nel medagliere complessivo ha confermato il valore della squadra, che ha rappresentato con orgoglio l’Università di Genova​. Gli atleti italiani che si distingueranno ai Cnu di Genova avranno inoltre l’opportunità di accedere in via preferenziale alle Universiadi 2025, che si terranno in Germania, confermando così l’importanza e il prestigio di questo evento nel panorama sportivo nazionale.

A margine delle competizioni, sabato 5 ottobre, Genova ospiterà per la prima volta l’incontro di tutti i presidenti della Federazione dello Sport Universitario, con l’apertura dei lavori affidata a Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova. Questo incontro, supportato attivamente dal Cus Genova, rappresenta un’occasione di confronto e collaborazione per promuovere ulteriormente lo sviluppo dello sport in ambito universitario.

“Siamo entusiasti di poter ospitare un evento di tale rilevanza, che sottolinea ancora una volta il ruolo centrale che lo sport riveste per i giovani, soprattutto in ambito universitario – afferma Domenico Vitetta, presidente del CUS Genova -. Il CUS Genova è orgoglioso di contribuire all’organizzazione di un evento parte integrante del programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 e di promuovere competizioni che non solo esaltano i valori dello sport, ma offrono anche agli atleti-studenti opportunità concrete per il loro futuro. Il nostro impegno per lo sviluppo delle discipline remiere e la collaborazione con le istituzioni locali è totale, e siamo certi che il Centro Remiero di Pra’ sarà il palcoscenico ideale per queste sfide. Questo evento sarà anche un’importante occasione per consolidare il legame tra sport e università, un connubio fondamentale per la crescita dei giovani atleti”.

“Un appuntamento che incarna al meglio i valori dello sport universitario: passione, dedizione e spirito di squadra – spiega Pompeo Leone, Segretario Generale della FederCUSI -. Quest’anno, nella splendida cornice di Genova e grazie al meticoloso lavoro del CUS Genova siamo entusiasti di continuare la collaborazione con la Federazione Italiana Canoa/Kayak e con la Federazione Italiana Canottaggio. A tutti gli studenti-atleti che parteciperanno, auguro di vivere un’esperienza indimenticabile, fatta di sfide, amicizia e crescita personale. Siamo sicuri che questi Campionati Nazionali saranno un’occasione per esprimere il meglio di sé e rappresentare con orgoglio i Centri Universitari Sportivi e le Università di tutta Italia», afferma Pompeo Leone, Segretario Generale della FederCUSI”.

“L’Università di Genova è lieta di accogliere i Campionati qui a Genova Pra’, un evento che valorizza il talento sportivo universitario. In qualità di ateneo il nostro obiettivo è quello di impegnarci sempre a creare le condizioni ideali per agevolare la dual career – commenta Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria dell’Università degli Studi di Genova -. Proprio in questa direzione è andato, per esempio, il protocollo sottoscritto con la Federazione Canottaggio e il Comune per quanto riguarda il College Remiero di Pra’, per i cui studenti offriamo agevolazioni e importanti opportunità per coniugare il percorso accademico con l’attività sportiva. Questo rappresenta un esempio concreto del nostro impegno verso una formazione integrata, capace di sostenere lo sviluppo di competenze tanto sul piano accademico quanto su quello sportivo”.

“Dopo aver vissuto le emozioni dei Campionati Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint nelle prime due settimane di settembre, Genova è pronta a fare da palcoscenico ai Campionati Nazionali Universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio che vedrà sfidarsi, sulle acque di Pra’, i migliori studenti-atleti delle università italiane – afferma Alessandra Bianchi, assessora allo Sport del Comune di Genova -. Ma non solo, la Capitale Europea dello Sport ospiterà anche, per la prima volta, l’incontro tra tutti i presidenti CUSI. La nostra città può vantare una lunga tradizione in queste discipline grazie alla straordinaria attività delle nostre società remiere e nel Centro Remiero Universitario di Prà, fiore all’occhiello per la nostra amministrazione. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti ed in particolare agli atleti del Cus Genova che, nelle acque di casa, cercheranno il pass per le prossime Universiadi. Per loro sarà anche l’occasione per scoprire la nostra città con tutte le sue bellezze ed eccellenze”.

“Per il nostro territorio è un grande motivo d’orgoglio poter ospitare a Pra’ i Campionati nazionali universitari di canoa e canottaggio proprio nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport e alla vigilia di Liguria Regione Europea dello Sport 2025, dal momento che una manifestazione come questa porta con sé un significato molto profondo”, prosegue Simona Ferro, assessora allo Sport della Regione Liguria. “Gli atleti che prendono parte ai Campionati, infatti, incarnano alla perfezione quel concetto di Mens sana in corpore sano che sentiamo ripetere di frequente, ma che in realtà troppo spesso nella società contemporanea non viene adeguatamente considerato né messo in pratica. Ma lo sport e studio possono, anzi devono andare di pari passo, e questi ragazzi sono pronti a dimostrarlo ancora una volta a ottobre con le loro gesta, dando l’esempio e ispirando tanti coetanei. Le eccellenti strutture che Genova metterà a disposizione testimoniano inoltre come la Liguria stia diventando, grazie a un importante processo di rinnovamento e riqualificazione dell’impiantistica, sempre più una regione a misura di sportivo”.

“Siamo alla vigilia del mondiale di Beach Sprint e sino convinto che sarà un grande successo partecipativo perché rappresenta il viatico verso i giochi di Los Angeles 2028 – dice Giuseppe Abbagnale, presidente della Federazione Italiana Canottaggio -. Un successo che poggia sull’ottima organizzazione che il COL ha dimostrato nello scorso weekend con il mondiale di coastal endurance. Per l’ottimo lavoro fatto e per quell8 che sarà sviluppato ringrazio il Col e il Sindaco Bucci che non ha mai fatto mancare il suo appoggio a questo grande impegno che celebra nel mondo Genova Capitale Europea dello Sport 2024″.

“Siamo davvero orgogliosi di essere parte integrante del programma ufficiale di Genova Capitale Europea dello Sport, soprattutto con i nostri atleti universitari che rappresentano in modo eccellente i valori del nostro sport – conclude Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak -. La Federazione Italiana Canoa Kayak ha da sempre investito sui programmi di dual career, incentivato e supportato il mondo dello sport universitario partecipando a moltissime manifestazioni internazionali. Inoltre, Genova e la Liguria hanno una forte vocazione canoistica e rappresentano una parte davvero importante del nostro movimento. Un connubio perfetto che sono certo contribuirà al successo di questa manifestazione che porta con un sé un forte valore educativo, proponendo modelli positivi e vincenti”.