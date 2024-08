Zena Hip Hop Connection, prosegue il festival: prossimo evento il 1° settembre a Voltri

Genova. Proseguono gli appuntamenti di Zena Hip Hop Connection, la rassegna organizzata da Genova Hip Hop Festival e Duemilagrandieventi che porta eventi hip hop gratuiti in diverse zone periferiche della città. Dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi a Cornigliano, Rivarolo e Quinto al Mare, portando sul palco artisti di caratura nazionale e internazionale, alcuni provenienti direttamente dagli Stati Uniti e per la prima volta a Genova, il prossimo evento è in programma domenica 1° settembre 2024 a Voltri.

Dalle ore 18 alle 24, all’Ittiturismo Feipin sul lungomare di Genova Voltri, è in programma una serata di dj-set e specialità gastronomiche locali, per godersi una serata di inizio settembre al tramonto all’insegna della buona musica e dell’ottimo cibo. Alla console sono previsti gli interventi di Mr. Phil, importante nome della scena hip hop nazionale, dj Tuppi, rinomato dj barese, e CutSweet, noto dj genovese.

Gli appuntamenti della rassegna Zena Hip Hop Connection proseguono per tutto settembre. Domenica 8 settembre, dalle 17 alle 20, ai Giardini Govi alla Foce è in programma un pomeriggio dedicato allo skateboarding e al dj set, in collaborazione con Unplug. Il successivo appuntamento, domenica 15 settembre, si tiene all’Area Pianacci di Pra’ dalle 17 alle 20 e prevede un talk dal titolo “Musica e periferie”, seguito da un dj-set e da una cena di quartiere; tra gli ospiti della serata il rapper Helmi Sa7bi, Zenit, Genova che Osa, Selena Candia. Infine, domenica 22 settembre, dalle 14 alle 22, al Parco della Memoria a Certosa si svolge l’evento conclusivo della rassegna, con un pomeriggio di live rap con giovani talenti, tornei di basket e calcio balilla, uno street art tour e dj set.

La manifestazione, vincitrice del bando del Comune di Genova Assegnazione contributi a sostegno attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della Città di Genova – anno 2024, ha l’obiettivo di portare eventi culturali gratuiti nelle zone decentrate della città. I suoi appuntamenti, dedicati all’hip hop e alle sue quattro discipline (rap, breakin, writing e deejaying), da giugno a settembre animano diverse location cittadine, come Cep, Voltri, Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Albaro e Quinto al Mare, attraversando cinque municipi: II Centro Ovest, V Valpolcevera, VII Ponente, VIII Medio Levante e IX Levante.