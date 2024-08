Weerg-Befuel: una Harley Davidson customizzata

La collaborazione tra Weerg e BeFuel rappresenta un esempio significativo di come l’innovazione tecnologica della Stampa 3D MJF possa rivoluzionare e adattarsi in vari settori come in quello motociclistico. Questa partnership si è concentrata sulla realizzazione del codone di una Harley-Davidson customizzata, un componente chiave per l’estetica e la funzionalità della moto.

BeFuel ha deciso di personalizzare una Harley-Davidson Panarace in occasione dell’annuale evento H.O.G. europeo a Senigallia, organizzato per la prima volta in Italia. BeFuel mirava a ottenere un risultato di altissima qualità, ma necessitava di completare il codone in tempi brevissimi per potersi dedicare alle finiture della moto prima dell’evento. Per questo motivo, si sono affidati a Weerg, rinomata per la sua capacità di produrre pezzi complessi di alta qualità in tempi record.

Weerg ha realizzato il pezzo utilizzando la stampa 3D a polvere Multi Jet Fusion, di cui dispone il più grande parco macchine al mondo. Questo approccio ha permesso di ottenere un livello di precisione e dettaglio senza precedenti, fondamentale per un componente che deve integrarsi perfettamente con la moto. La stampa 3D ha superato i limiti dei metodi tradizionali, permettendo di creare geometrie complesse e personalizzate.

Per la scelta del materiale, BeFuel si è consultata con i tecnici altamente specializzati di Weerg. Dopo un’attenta analisi delle specifiche esigenze del progetto, è stato consigliato il Nylon PA11. Questo materiale è stato selezionato per le sue eccellenti proprietà meccaniche e di flessibilità, rendendolo particolarmente adatto per componenti soggetti a sollecitazioni e vibrazioni continue. Rispetto al Nylon PA12, il PA11 offre una maggiore resistenza agli urti e alle deformazioni.

L’ utilizzo del Nylon PA11 ha permesso a BeFuel di realizzare un codone non solo altamente funzionale, ma anche esteticamente accattivante. La flessibilità del materiale garantisce che il componente possa adattarsi alle diverse condizioni di utilizzo, mantenendo al contempo un aspetto impeccabile nel tempo. La possibilità di iterare rapidamente sul design grazie alla stampa 3D ha consentito di raggiungere un equilibrio perfetto tra forma e funzionalità.

Il successo di questa collaborazione sottolinea il potenziale della stampa 3D nel rivoluzionare il settore motociclistico. Grazie a Weerg e al Nylon PA11, BeFuel è riuscita a creare una Harley-Davidson Panarace customizzata che rappresenta il connubio perfetto tra innovazione tecnologica e design avanzato. Questo progetto apre la strada a future collaborazioni e ulteriori innovazioni, dimostrando che la scelta dei materiali giusti e delle tecnologie avanzate può fare la differenza.

La partnership tra Weerg e BeFuel è un esempio di come la tecnologia di stampa 3D possa trasformare il processo di sviluppo e produzione nel settore motociclistico. Utilizzando il Nylon PA11, è stato possibile ottenere un prodotto finale che combina flessibilità, resistenza e sostenibilità, offrendo al contempo un design innovativo e personalizzato. Questa collaborazione non solo sottolinea le potenzialità della stampa 3D, ma anche l’importanza di scegliere i materiali giusti per ogni applicazione. Per saperne di più sul materiale utilizzato, visita la pagina dedicata su www.weerg.com.