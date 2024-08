Weekend da bollino rosso senza code in Liguria, registrati 25mila transiti in Aurelia

Genova. Trascorre al momento senza problemi il weekend da bollino rosso per il controesodo estivo su strade e autostrade della Liguria, complice forse il maltempo degli ultimi giorni – annunciato con un certo anticipo – che potrebbe aver contribuito a modificare i piani dei vacanzieri.

Qualche disagio si è registrato in pomeriggio sull’autostrada A10 dove si è formato un chilometro di coda tra Savona e Albisola in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso dal mattino anche tra Spotorno e Savona, sempre in direzione levante.

Sulla rete Anas sono state rispettate le previsioni da bollino rosso con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto allo scorso fine settimana che era contrassegnato da bollino nero. Il traffico è risultato maggiore nella giornata di sabato 17 agosto (+5% rispetto al venerdì) e come sempre più intenso nelle ore diurne tra le 8 e le 18.

Lungo l’Aurelia, in particolare, da venerdì a oggi sono stati registrati 32mila veicoli presso Ventimiglia, 25mila ad Arenzano, 47mila a Sarzana.