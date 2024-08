Schiaffi e pugni in faccia in strada, aggressione “lampo” a Voltri

Genova. Avvicinato in strada da un conoscente e preso a pugni in faccia. Un’aggressione lampo in via Don Giovanni Verità, a Voltri, ai danni di un uomo di quarant’anni che lunedì sera stata rientrando a casa a fine serata.

A chiamare il 112 è stata proprio la vittima, che ha riferito di essere stato avvicinato poco prima di mezzanotte da una persona conosciuta di vista. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione, lo stesso quarantenne non ha saputo dare spiegazioni: ai poliziotti delle volanti di Pra’ ha detto di non ricordare dove aveva incontrato l’aggressore e di non avere idea dei motivi della violenza.

Sul posto per soccorrere l’uomo è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde Praese, che lo ha accompagnato all’ospedale di Voltri per un dolore alla mascella e alla testa.