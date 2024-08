Paura nella notte Voltri, incendio in un canneto in via Pietra Ligure

Genova. Parecchio fumo, fiamme molto alte e un po’ di paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave per l’incendio scoppiato nella notte in un canneto in via Pietra Ligure, a Voltri.

Il rogo è divampata poco dopo la mezzanotte, a segnalarlo al 112 alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Multedo e l’autobotte.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti qualche ora, sino a quando l’incendio non è stato completamente domato e messo in sicurezza. Da chiarire le cause.