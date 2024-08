Voltri, 21enne ladro seriale di catenine denunciato due volte in un giorno

Genova. Un egiziano di 21 anni è stato denunciato due volte in un giorno perché è molto probabilmente l’autore di diversi furti con strappo che si sono verificati nei giorni scorsi nel quartiere di Voltri.

In mattinata era stato denunciato da carabinieri perché era stato trovato in possesso, nel corso di un controllo, di due catenina d’oro danneggiate a seguito di uno “strappo”. Il reato ipotizzato in questo caso è ricettazione e le catenine sono state sequestrate.

Ma nel pomeriggio un turista francese ha denunciato di aver subito lo strappo di una catenina e ha riconosciuto nel 21enne l’autore. In questo caso la denuncia è di furto con strappo.

Il giovane è stato fermato dai militari alla stazione ferroviaria di Voltri mentre cercava di prendere un treno.