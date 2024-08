“Violentata in casa da un amico”, la denuncia di una 16enne: indaga la polizia

Genova. Gli investigatori della squadra mobile di Genova indagano su un presunto caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni, avvenuto secondo la sua denuncia nella notte tra giovedì e venerdì scorsi.

La ragazza, sotto choc, si è presentata accompagnata dalla madre la mattina di venerdì all’ospedale Galliera, dove è partito il protocollo concordato con la prefettura per la presa in carico dei casi di violenza.

Stando al racconto della sedicenne, giovedì pomeriggio durante un giro in centro avrebbe conosciuto un ragazzo con cui avrebbe poi trascorso parte della serata in compagnia di alcuni coetanei. A un certo punto il giovane sarebbe salito a casa sua con l’idea di vedere un film e qui, complice l’assenza dei genitori, si sarebbe consumata la violenza: il ragazzo avrebbe tentato l’approccio e davanti al rifiuto della giovane non si sarebbe fermato, abusando di lei. La sedicenne, nonostante il trauma, sarebbe riuscita a farlo uscire di casa e avrebbe poi aspettato i genitori per raccontare l’accaduto.

La ragazza è stata sottoposta agli esami previsti in questi casi ed è scattata la denuncia e la segnalazione alla polizia. I primi accertamenti medici hanno corroborato il suo racconto, ma le indagini si annunciano molto complesse. La giovane in ospedale non ha saputo fornire indicazioni precise sull’identità del suo aggressore né sulla sua età o provenienza. Le indagini sono affidate alla sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile, che nei prossimi giorni ascolterà la sedicenne in modalità protetta per raccogliere ulteriori elementi.