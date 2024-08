Escalation di violenza in centro storico, a Caricamento un presidio fisso del reparto mobile

Genova. “Pattuglie di pronto impiego” a presidio dei punti più nevralgici del centro storico. Cioè, in parole povere, camionette della polizia che stazioneranno nei dintorni di Caricamento in modo da intervenire subito in caso di problemi per l’ordine pubblico. E poi un presidio medico fisso della Asl che avrà anche funzioni di deterrenza. Sono le principali misure discusse stamattina in prefettura durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Riflettori puntati ovviamente sull’escalation di violenza nei vicoli, culminata nel tentato omicidio del 10 agosto, seguito poi da altre due risse degli ultimi giorni

L’obiettivo, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, è “rimodulare i servizi già in atto” per il contrasto di criminalità, spaccio e consumo di droga. Quindi, per ora, nessuna misura straordinaria né tantomeno il ricorso all’esercito invocato da Raffaella Paita, deputata di Italia Viva. Vengono confermate le “consuete attività di controllo del territorio, già potenziate dallo scorso mese di luglio nella fascia pomeridiana-serale”. La novità sarà appunto la presenza costante di agenti del reparto mobile, gli stessi che negli ultimi anni presidiavano piazza De Ferrari, pronti ad agire in pochi minuti in caso di necessità.

Ma non solo. Gli enti presenti alla riunione hanno deciso di avviare interlocuzioni con l’assessorato regionale alla Sanità “per verificare la possibilità di istituire in piazza Caricamento una postazione medica fissa, nell’intento di fornire un servizio di primo soccorso il più tempestivo possibile rivolto ai cittadini e ai turisti che transitano in zona”. Una novità pensata soprattutto in vista della forte affluenza per il Salone Nautico, con la convinzione che un’ulteriore presenza istituzionale possa servire a disincentivare attività criminose nella zona.

Però, come ricorda l’assessore comunale competente Sergio Gambino, “non tutto è un tema di sicurezza. Se in Sottoripa abbiamo un problema di spaccio legato a minori stranieri non accompagnati, l’approccio deve essere diverso per un tossicodipendente che consuma droga nell’androne di un palazzo. A volte i cittadini chiedono un presidio fisso di polizia dove si verificano fenomeni di degrado da affrontare con gli operatori del Serd e del terzo settore”.

Per questo il tavolo attivato a luglio in Prefettura con associazioni di categoria e operatori economici sarà riconvocato “a breve” e allargato “in questa fase” anche “ad espressioni civiche del territorio, allo scopo di favorire una riflessione congiunta sulle problematiche specifiche del centro storico e l’individuazione di interventi di più ampio respiro mirati a contrasto delle criticità”. Un’apertura, dunque, all’appello delle associazioni del centro storico che da anni chiedono di superare l’approccio “securitario” e concentrarsi invece criminalità organizzata che gestisce i traffici illegali. “Già in agenda – spiega la Prefettura – sono stati calendarizzati separati tavoli sui minori stranieri non accompagnati e sugli interventi integrati per il fenomeno delle tossicodipendenze”.

Una piaga, quella della criminalità in centro storico, che sta portando residenti e commercianti all’esasperazione. Soprattutto nella zona di Sottoripa, diventata una polveriera negli ultimi mesi, area contesta tra diverse fazioni per controllare lo spaccio in un quadrante che ha il fulcro in via San Luca. Il Civ Ripa Maris nel frattempo ha deciso di assoldare un servizio di vigilanza privata con quattro agenti in contemporanea per garantire la sicurezza.