Mezzo pesante danneggia il tunnel di via Milano, strada riaperta a doppio senso

Genova. Incidente questa mattina all’imbocco del tunnel di via Milano in direzione ponente, nei pressi della Culmv. Un mezzo pesante ha scontrato la volta all’entrata e ha danneggiato la struttura.

La strada è rimasta aperta a senso unico alternato per circa mezz’ora e non sono stati segnalati disagi particolarmente gravi per la circolazione. Sul posto le pattuglie della polizia locale per regolare il traffico.

Secondo quanto accertato, il camion avrebbe scontrato una condotta dell’areazione, rimasta penzolante all’ingresso della galleria. Il mezzo è rimasto incastrato. A occuparsi della messa in sicurezza sono stati i vigili del fuoco.

La giornata era partita già con disagi sul fronte del traffico. Da questa notte è chiusa al traffico via Castel Morrone, nel quartiere di Trasta, a causa di un tir che ha perso il rimorchio in mezzo alla carreggiata. Si attende l’intervento della ditta Vernazza per agganciare il carico e liberare la strada.