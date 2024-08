Verso Monza-Genoa, Gilardino: “Pinamonti ci sarà, Miretti? Posso solo dire che ha qualità”

“Voglio un Genoa con un approccio perfetto”, questo in sintesi il Gilardino pensiero in vista della trasferta di domani contro il Monza. Subito notizie di formazione. Tornano tra i convocati Marcandalli ed Ekuban. Chance per Pinamonti, anche se non è detto che parta dall’inizio. Tanti ballottaggi in difesa, dove non ci saranno ancora Matturro e Norton-Coffy. Si è parlato anche di mercato, con il nome di Fabio Miretti sempre più frequentemente accostato ai rossoblù.

Lo juventino potrebbe ricoprire la casella lasciata libera da Strootman oppure essere utilizzato come “raccordo” tra centrocampo e attacco: “Miretti – ha dichiarato Gilardino – ha corsa, qualità, tecnica e potrebbe portare situazioni positive alla squadra ma al momento non vi so dire altro. Lui come vice Gudmundsson? Sono valutazioni, perché è difficile trovare giocatori simili a Gudmundsson. Se dovesse arrivare un giocatore con caratteristiche diverse, dovrò essere bravo io a inserirlo nei meccanismi di gioco. Al m0mento non ci sono novità, mancano alcuni giorni alla fine del mercato. Siamo vigili e dobbiamo farci trovare pronti e trovare le soluzioni migliori”. Ha poi parlato in generale del trequartista del calcio moderno e anche in questo senso il profilo coincide con un giocatore alla Miretti: “Il trequartista? Possono esserlo anche mezzali offensive di qualità tecnica e bravi nell’1 vs 1, che coprono il ruolo di mezzala in fase difensiva che poi in fase offensiva si possono alzare”.

Dopo la bella prestazione contro l’Inter, guai ad abbassare la guardia contro i brianzoli: “Il Monza è una squadra scorbutica. Ci ha portato via 6 punti l’anno scorso. Hanno tanti giocatori di esperienza e anche di qualità. Hanno un’identità ben chiara. Vogliamo andare a fare una grande partita. Sarà fondamentale l’approccio. Voglia che sia perfetto, sui duelli e sulle seconde palle“.

Su Pinamonti l’allenatore deciderà nelle prossime ore: “È la prima settimana che si allena con la squadra. Non ha molti minuti nelle gambe perché non ha fatto né le ultime amichevoli né la Coppa Italia. Devo ancora decidere se sarà titolare o se entrerà a partita in corso. Ha tanta voglia di dimostrare quanto vale”.

Per Gilardino si tratta di una partita speciale in quanto sarà la numero 100 come professionista: “Queste cento partite sono un punto di partenza, sono molto giovane. Guardo avanti e penso al presente. Cerco di poter migliorare in tutti gli allenamenti. Voglio migliorare ogni settimana per il bene della squadra”.

Il goal del pareggio ma anche tanta qualità, il tecnico elogia Messias: “Per quanto riguarda Messias può giocare in diversi ruoli, seconda punta, mezzala o quinto. Può determinare in ogni zona del campo“.

Campioni del mondo con la Nazionale nel 2006 e campioni d’Europa col Milan nel 2007: “Bello ritrovare Alessandro Nesta – commenta -, è un allenatore che sta facendo vedere ottime cose. Arrivai molto giovane al Milan e insieme a tanti ragazzi mi diede una grandissima mano. Troviamo una squadra con un’identità ben chiara. Giocano insieme da molto tempo. Nesta e Palladino, quali differenze? Ho visto la partita di Empoli. Penso che il Monza abbia una forte identità visto che molti giocatori giocano lì da tempo. Hanno giocato a tre poi sono passati a quattro l’anno scorso. Hanno mantenuto un profilo di gioco che esalta le caratteristiche dei giocatori. Ha giocatori di palleggio come Pessina e incontristi come Bondo. Mancava Djuric ma c’era Petagna. C’è Maldini, fortissimo palla al piede, ma anche Vignato e Mota. Dobbiamo saperci esaltare come con l’Inter anche se sarà un’altra partita.

Anche il Genoa ha i suoi principi che, a livello difensivo, devono essere ben chiari: “Vogliamo mantenere la linea dei cinque e rimanere forti nell’area di rigore con i tre centrali. Lavoriamo su concetti chiari ma siamo pronti anche a variare di partita in partita”.

Infine un pensiero in generale sul mercato e sulla scelta di Dybala di rifiutare i fiumi di milioni arabi per rimanere alla Roma: “Se comandano i calciatori questo calciomercato anomalo? Per me è una follia che si parli di mercato dopo l’inizio del campionato. Ogni allenatore vorrebbe avere la squadra definita e pronta prima dell’inizio. I soldi non sono tutto, la passione che un giocatore vive in un posto sono situazioni personali. Le devi vivere, le devi sentire. Un bello spot per il calcio quello che ha scelto di fare Dybala”.