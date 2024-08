Vela, premiati tutti i protagonisti della Coppa Primavela Kinder Joy of moving

Genova. Si è chiusa senza ulteriori regate nel giorno finale la Coppa Primavela Kinder Joy of moving di Genova 2024, la Regata FIV che ha richiamato 404 giovani atlete e atleti di quattro classi veliche da tutta Italia.

Il Comitato di Regata aveva anticipato l’orario delle regate da mezzogiorno alle 10:00, per sfruttare una residua pressione di Tramontana come indicato dalle previsioni, e per questo tutte le barche sono state fatte uscire dalla base sotto alla tensostruttura della Fiera di Genova per portarsi in mare.

Qui l’attesa è stata lunga, con i giovani velisti impegnati in giochi e passatempi e qualche breve tentativo di navigazione, finchè alle 13:00 circa il Race Director Carlo Tosi ha fatto alzare dai Comitati le bandiere “Intelligenza su A”, che indicano l’annullamento della giornata: rientro a terra per tutti. Sugli scivoli il consueto lavoro dei volontari con i carrelli, quindi pasta calda per tutti. A evento finito, il lavoro per tutti è stato disarmare le barche, lavarle e caricarle sui furgoni pronti a tornare ai rispettivi circoli velici in tutta Italia.

Alle 16:30 sul palco dei FIVillage si è svolta una affollata cerimonia di Premiazione della Coppa Primavela Kinder Joy of moving 2024, che ha assegnato premi ai primi tre assoluti della classe Optimist (244 partecipanti) nelle categorie Primavela, Cadetti e Presidente.

Per la classe O’pen Skiff (91 partecipanti) premiato i podi delle categorie Under 12 e Under 16 e le rispettive prime femminili.

Per la classe Waszp (19 partecipanti) premiato i podi delle categorie Under 19 con vela 8.2 e 6.9, quest’ultima anche per la prima femminile e per la categoria Under 15.

Dal nord al sud, dall’Adriatico, al Tirreno, Jonio e ai laghi, è interessante sottolineare le tante aree geografiche del movimento velico presenti sui podi.

La premiazione è stata aperta dal Presidente FIV Francesco Ettorre che ha ringraziato tutti i concorrenti e l’intera macchina organizzativa che ha contribuito alla riuscita dell’evento, e ha dato appuntamento alla Coppa Primavela 2025. Come tradizione delle Regate FIV, sono saliti sul podio insieme agli atleti anche i rispettivi allenatori.

Premiati anche i due giovani studenti vincitori del Concorso nazionale Poster “Coppa Primavela 2024”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, al quale hanno partecipato 63 scuole con 540 elaborati. Sono saliti sul palco: la tredicenne Maria Alice Scacchi della classe 2D della Scuola Secondaria di I grado Marchetti di Senigallia, vincitrice per il tema relativo alla sostenibilità ambientale; e l’undicenne Sri Siddhanth Sooriya Kumar della classe 5A della Scuola Primaria Falcone dell’IC 2 Rita Levi Montalcini di Montichiari (BS), vincitore per il tema sullo sport della vela alle Olimpiadi.

Domani la kermesse di vela giovanile a Genova volterà pagina, nel pomeriggio al FIVillage sotto la tensostruttura in Fiera di Genova, si svolgerà la cerimonia di apertura dei Campionati Italiani Giovanili Classi in Singolo che si disputeranno da venerdi 30 agosto a lunedi 2 settembre.

TUTTI I PODI DELLA PRIMAVELA KINDER JOY OF MOVING DI GENOVA 2024!

OPTIMIST CATEGORIA PRIMAVELA

Vittoria Pagani (Fraglia Vela Malcesine

Kilian Breda (Circolo Vela Portocivitanova)

Giorgio Paonessa (Club Velico Crotone)

OPTIMIST CATEGORIA CADETTI

Diego Marcantonio (Gulliver Favignana)

Giuseppe Errigo (Made in Med)

Matteo Faraoni (LNI Ostia)

OPTIMIST CATEGORIA PRESIDENTE

Annalie Meoni (Fraglia Vela Malcesine)

Chiara La Loggia (CC Roggero di Lauria)

Ruben Soda (Club Velico Crotone)

O’PEN SKIFF UNDER 12

Samuele Piantoni (Circolo Vela Arco)

Fabio Serra (LNI Sulcis)

Gabriele Lizzulli (CNV Argentario)

Prima femminile Vittoria Silvestri (Club Nautico Rimini)

O’PEN SKIFF UNDER 16

Federico Poli (CN Rimini)

Antonio Simbula (Windsurfing Club Cagliari)

Luigi Coppola (LNI Cagliari)

Prima femminile Irene Cozzolino (Circolo Nautico Monte di Procida)

WASZP UNDER 19 VELA 8.2

Mosè Bellomi (CV Arco)

Mario Alberto Palermo (CC Roggero di Lauria) (premiato anche come 1° Under 15)

Jacopo Travaini (CV Arco)

WASZP UNDER 19 VELA 6.9

Francesco Carrieri (Circolo Vela Bari)

Olivia Castaldi (Circolo Vela Arco)

Rebecca Geiger (Circolo Vela Muggia)

WASZP UNDER 15 VELA 6.9

Edoardo Marcantonio (Gulliver Favignana)

La classe Waszp ha simbolicamente premiato sul palco i due soli concorrenti con vela 5.8: Sebastian Faccoli (Associazione Nautica Sebina) e Costanza Tomasin (SV Barcola Grignano).

Insieme al presidente Ettorre, hanno consegnato premi sul palco il vicepresidente Giuseppe D’Amico, i consiglieri federali Fabio Colella, Antonietta De Falco, Nadia Meroni, il segretario generale FIV Alberto Volandri, i presidenti di Zona Maurizio Buscemi (I) e Corrado Fara (III), il presidente del comitato organizzatore Gianni Belgrano e Max Castiglia di Ferrero Kinder.

Dalla Primavela si passa a giovani campioncini già affermatisi a livello nazionale e internazionale, dalle prime regate nazionali all’agonismo trampolino di lancio verso gli appuntamenti mondiali. I titoli italiani giovanili classi in singolo saranno assegnati nell’Optimist divisione A, nell’ILCA 6 maschile e femminile, nell’ILCA 4 maschile e femminile, nella Techno 293 Under 13 e Under 15, nell’iQFOiL maschile e femminile Under 17 e Under 19.

Il programma prevede la cerimonia d’apertura giovedì 29 agosto alle 18presso il FIV Village, con regate nelle giornate di venerdì 30, sabato 31 agosto, domenica 1 e lunedì 2 settembre, giorno in cui si svolgerà la premiazione presso il Villaggio della FIV.

Gli eventi, inseriti all’interno del palinsesto “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, sono curati dal Comitato Circoli Genovesi, composto da Club Nautico Bogliasco, Unione Sportiva Ecologica Ciappelletta, Dinghy Snipe Club, Circolo Nautico Sturla, Unione Sportiva Quarto, Centro Velico Interforze, Circolo Nautico Il Mandraccio, Circolo Nautico “Il Pontile”, Club Vela Sori e Circolo Vele Vernazzolesi con la collaborazione di Lega Navale Italiana Genova Sestri, Club Nautico Andora e Lega Navale Italiana Genova, in sinergia con Federazione Italiana Vela e Comitato I-Zona.

Main sponsor di questa speciale settimana di vela nazionale giovanile a Genova è Kinder Joy of Moving. La FIV è presente a Genova con i supplier Slam, Armare One Design, Blu, BonfItaly e MetaSail. Il COL è affiancato da Consorzio Pro Loco Genova, SB Ufficio, Waterfront Marina e Porto Antico di Genova.