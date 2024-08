Usura ed estorsione, nuovo arresto per Roberto Sechi: “Bisogna mettere ansia alla gente”

Genova. Erano stati arrestati a febbraio per un giro di scommesse clandestine e usura che aveva tra le vittime un noto imprenditore di una catena di ristoranti.

Ora, pur trovandosi ancora nel carcere di Marassi, Roberto Sechi, 58 anni, detto ‘Chicco’ (pluripregiudicato e con alle spalle anche una condanna per mafia) e Giovanni Bizzarro, 62 anni, anche lui pluripregiudicato (condannato per ricettazione e truffa), sono stati colpiti da una nuova misura di custodia cautelare in carcere. (In questo articolo l’ordinanza che ha portato all’arresto di febbraio)

A firmarla, su richiesta del pm della Dda Federico Manotti, il giudice Alberto Lippini. Le ulteriori indagini di squadra mobile e Sisco infatti hanno portato alla scoperta di almeno altre sette vittime di usura. In due casi viene contestata anche l’estorsione.

Una delle vittime ha raccontato di aver conosciuto Bizzarro quando si trovava in difficoltà economiche perché non riusciva a pagare l’affitto del negozio dove vendeva frutta e verdura e che pian piano era “finito in un vortice”. In tutto, tra il 2010 e il 2024 Bizzarro gli avrebbe prestato la somma di 150.000 euro sempre alle medesime condizioni cioè con un tasso del 20% settimanale. Nonostante i tassi usurai la vittima ha raccontato di aver sempre pagato regolarmente eccetto l’ultimo prestito, ma non appena aveva fatto capire di non essere in grado di rispettare le scadenze gli era stato detto che “mi sarei dovuto confrontare con terze persone”.

In un altro caso – scrive il giudice Lippini – “Sechi e Bizzarro non si limitano ad offrire un contributo alla pretesa del supposto creditore, ma perseguono ulteriori e diverse finalità dal momento che Bizzarro giunge a chiedere alla persona offesa una somma doppia rispetto a quella dovuta. Non solo. Sechi chiede alla vittima dell’usura “anche di saldare il debito di una terza persona”.

Ancora, per spaventare una delle vittime, Bizzarro gli chiedeva se conosceva Sechi, se sapeva del suo passato e dei suoi trascorsi criminali. “Sapevo dei suoi precedenti penali, dell’associazione a delinquere, delle estorsioni e delle questioni che ha avuto con le creperie, l’autolavaggio, riciclaggio di denaro eccetera, ho letto anche molte notizie sul giornale che lo descrivevano come un soggetto vicino ad ambienti criminali” ha raccontato ai poliziotti. “Bisogna mettergli l’ansia alla gente” diceva Sechi intercettato mentre parla con Bizzarro.

Per il giudice Sechi e Bizzarro sono “inseriti in un contesto criminale impossibile da arginare se non con l’applicazione di una misura cautelare custodiale”. I due, “nonostante i reati commessi in passato, non desistono dal ricorrere al delitto di usura e di estorsione e svolgono un ruolo nevralgico in tali tipi di reato rappresentando “ un punto di riferimento” per i soggetti bisognosi di denaro”.

Per questo pur essendo già in carcere, sono stati nuovamente arrestati.