Travolto da una balla di fieno nel suo terreno, 55enne grave in ospedale

Uscio. Un uomo di 55 anni è stato portato in elicottero all’ospedale dopo essere stato travolto da una balla di fieno caduta dal suo camion in un terreno di Uscio.

È successo intorno alle 7.30 di martedì mattina in via Arnaldi. L’uomo, 55 anni, stava scaricando il camion quando una delle grosse balle di fieno impilate sul vano di carico è caduta, colpendolo alla schiena e schiacciandolo.

Sul posto il 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, insieme con i vigili del fuoco. Una volta messo in sicurezza i soccorritori hanno riscontrato una brutta frattura alla gamba, e il ferito ha lamentato un forte dolore alla schiena.

È stato quindi disposto il trasferimento in ospedale in elisoccorso, dove il 55enne è arrivato in codice rosso.