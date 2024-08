Tunnel Madonna della Guardia: nuovo orario di apertura dal 2 settembre

Castiglione Chiavarese. Da lunedì 2 settembre entrerà in vigore il nuovo orario di apertura del tunnel ‘Madonna della Guardia’ di Velva, al centro di un vasto intervento di messa in sicurezza dell’infrastruttura e di riammodernamento degli impianti da parte di Anas. Dopo lo stop del cantiere con l’apertura continuativa del mese di agosto, concordata con il territorio per favorire i flussi turistici, dalla prossima settimana riprenderanno i lavori e fino al 29 settembre la galleria rimarrà chiusa al traffico nei giorni feriali, dalle 6 di lunedì alle 18 di venerdì. Sarà garantita l’apertura nei due sensi di marcia durante tutti i fine settimana, dalle 18 del venerdì alle 6 del lunedì successivo.

In seguito, dal 30 settembre al 30 aprile 2025, la galleria rimarrà chiusa tutti i giorni nelle ore notturne, dalle 20 alle 6 del mattino seguente. Verrà quindi riconvocato il tavolo tecnico di confronto per fare il punto sull’avanzamento lavori e valutare insieme ai Comuni e alla Regione le fasi successive.

L’intervento nel tunnel Madonna della Guardia, che si sviluppa su circa 2,1 km sulla statale 523 “Del Colle di Cento Croci”, si è reso necessario per mettere in sicurezza la struttura e l’impiantistica della galleria. Nei periodi di chiusura della galleria la viabilità viene spostata sulla Sp 40, su alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e sulla Sp 566. I lavori di restyling del tunnel Madonna della Guardia sono stati finanziati da Anas con un investimento totale 29 milioni e 700mila euro.