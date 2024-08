Tunnel Fontanabuona, depositati i documenti integrativi: ultimo step prima della progettazione esecutiva

Genova. I documenti integrativi al progetto del raccordo tra l’A12 e la val Fontanabuona sono stati depositati in queste ore da Aspi presso gli uffici ministeriali dove è in corso la valutazione di impatto ambientale della nuova infrastruttura. Un passaggio che arriva dopo diversi mesi in cui, sul progetto, sono arrivate diverse osservazioni che sono state recepite in buona parte per arrivare al disegno che adesso potrebbe davvero essere definitivo.

Le integrazioni sostanzialmente approfondiscono le modifiche al progetto già presentate nei mesi scorsi. In particolare sono indagati maggiormente gli aspetti tecnici relativi al nuovo layout del svincolo lato Rapallo, che oggi prevede il passaggio di una rampa sotto la carreggiata della A12 e non più sopra in modo da ridurre di qualche metro l’ingombro del nodo. Una modifica che ha ridotto l’impatto paesaggistico, come richiesto dagli enti locali, aumentando però del 6% l’occupazione di suolo.

Ma non solo: è stato approfondito il calcolo del trasporto solido del torrente Liteglia, interessato dal progetto, per dimensionare le briglie che saranno sistemate nel letto del torrente: “In conclusione, si può affermare che le sistemazioni idrauliche previste in progetto, ulteriormente affinate nelle successive fasi progettuali, garantiranno un adeguato grado di sicurezza anche nel caso in cui avvenga un rilevante trasposto solido sia in termini di sedimenti mobilitati dalla corrente che di materiale flottante di superficie. Si ricorda che, a seguito di indagini e sopralluoghi in sito, il rischio che si possano mobilitare volumetrie significative di sedimenti non appare particolarmente critico“.

In ultimo è stato approfondito l’impatto degli scavi delle gallerie sui corpi idrici sotterranei, di cui un ulteriore approfondimento è stato però rimandato in fase di progettazione esecutiva. “I dati delle indagini confermano che il modello di circolazione idrica sotterranea è quello di un ammasso a bassa permeabilità dove solo la parte corticale dell’ammasso roccioso, per un maggior grado di fratturazione ed allentamento, è in grado di veicolare localmente le acque della ricarica meteorica – si legge nella relazione – Le sorgenti presenti sull’area presentano infatti carattere molto simili per portata e chimismo, indicando una alimentazione di versante che non dovrebbe essere interferita dallo scavo delle gallerie, soprattutto nelle porzioni a maggior copertura. Sono tuttavia evidenziabili alcuni ambiti dove il tracciato in galleria sotto minori coperture potrebbe impattare su alcuni punti d’acqua. In sede di Progetto Esecutivo saranno comunque approfonditi e riportati tutti gli aspetti relativi a possibili interferenze del progetto con corpi idrici sotterranei anche di scarsa rilevanza“.

Con il deposito e la pubblicazione di queste carte scattano oggi i sessanta giorni durante i quali è possibile, per enti pubblici e privati, fare nuove osservazioni al progetto, prima che gli uffici tecnici arrivino a definire la valutazione di impatto ambientale e dare quindi l’eventuale via libera al progetto. In questo caso si passerebbe quindi alla fase di elaborazione del progetto esecutivo, preludio quindi dei lavori che potrebbero iniziare già nella primavera del prossimo anno.