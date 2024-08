Genova. Centinaia di utenze senz’acqua dalle prime ore di oggi, giovedì 1 agosto, a Multedo, nel ponente genovese, a causa della rottura di una tubatura della rete idrica.

I problemi sono scattati in via Multedo dove l’acqua ha iniziato a sgorgare da una spaccatura nell’asfalto.

La strada al momento non è stata chiusa ma Iren ha comunicato che a seguito della riparazione urgente da effettuarsi è necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Via Multedo

• Via Merano

• Via Case Libertas

• Via Sant’Alberto

• Via della Resurrezione

• Viale Villa Chiesa

• Via Picco

• Via Castagnevizza

• Viale Villa Gavotti

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto, salvo imprevisti, in prima serata.

Un paio di giorni fa un problema molto simile, e che aveva lasciato a secco gli abitanti di Righi, Oregina e della zona di Manin Alta, si era verificato in via Chiodo, nella zona del Castellaccio.