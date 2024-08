Si chiude la stagione dell’Espresso Riviera: oltre 1.400 passeggeri per il treno che collega Milano a Nizza

Genova. Penultimo viaggio estivo per il treno Espresso Riviera che collega Milano alla Costa Azzurra passando da Genova: il treno sabato è arrivato alla stazione di Principe con numerosi passeggeri provenienti da Milano e con altri sulla banchina pronti a raggiungere Nizza o le località della Riviera dei Fiori, concludendo una stagione che ha fatto registrare buoni risultati, con oltre 1.400 biglietti staccati.

“Si osserva un importante flusso di passeggeri a bordo del nostro treno – ha detto Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani – segno di come i treni turistici si collochino nel panorama del Gruppo FS contribuendo a variare l’offerta rivolgendosi a una sempre più ampia tipologia di viaggiatori, anche in occasioni di controesodo come quella di sabato o di domenica”.

Il treno ha compiuto una decina di viaggi in questa prima estate, percorrendo la tratta Milano-Nizza tutti i fine settimana di agosto. Continuerà a viaggiare da Milano a Ventimiglia anche nel mese di settembre, offrendo un mezzo di trasporto alternativo all’auto ai turisti che decideranno di sfruttare un’estate climaticamente sempre più lunga. E tornerà poi a primavera con lo stesso itinerario.

La sperimentazione – che ha fatto registrare un alto numero di presenze anche nei salottini di prima classe – ha convinto il gruppo Fs che il collegamento diretto tra Milano e la Costa Azzurra sia qualcosa da replicare. Obiettivo andare oltre Nizza, raggiungendo anche Marsiglia in un futuro non troppo lontano.