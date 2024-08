Treni, un nuovo regionale “rock” per la Liguria: l’età media della flotta è 4,9 anni

Genova. Un nuovo “Rock” per il servizio ferroviario della Liguria. Trenitalia ha presentato questa mattina al binario 11 della stazione di Genova Principe il 46esimo – su 48 previsti dal contratto di fornitura sottoscritto con la Regione Liguria – treno regionale nell’ambito del rinnovamento completo della flotta regionale.

Alla presentazione del nuovo convoglio anche l’assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori, e il consigliere delegato alla Logistica del Comune di Genova, Davide Falteri. Per Trenitalia Liguria Laura Merialdo, del settore Promozione.

La fornitura prevista entro la fine dell’anno riguarda, appunto, 48 nuovi treni – 15 Pop e 5 Jazz consegnati e 28 Rock – e il conseguente rinnovamento dei mezzi con il netto abbassamento dell’età media. “In sei anni in Liguria l’età media della flotta è passata da 23,5 anni a 4,9 anni”, sottolinea Merialdo. “Abbiamo la flotta regionale più giovane d’Italia – aggiunge Sartori – e siamo contenti di lasciare questa importante eredità alla prossima amministrazione”.

Impossibile non cogliere l’occasione del taglio del nastro per non parlare della lunga estate di disagi che interessa il trasporto ferroviario ligure, specialmente a causa dei lavori di potenziamento sul nodo genovese e con conseguenti cancellazioni di linee e ritardi. “Ognuno sta facendo la sua parte per limitare al massimo questi disagi – ha detto l’assessore Sartori – abbiamo portato avanti tavoli per pianificare le cose puntando al minore impatto possibile, a volte ci siamo riusciti e a volte no, ma i lavori consegneranno ai liguri e ai turisti un sistema ferroviario migliore”.

Rock è un treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto. Un treno per pendolari e turisti a 5 carrozze che può ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/s².

“Si tratta di un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, così come l’utilizzo di materie prime provenienti dal riciclo, caratterizzano l’impronta ecologica del treno Rock” continua Merialdo.

“Questo tipo di treno consente anche l’intermodalità”, osserva il consigliere delegato Davide Falteri. Infatti su Rock su possono trasportare fino a diciotto posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare i modelli di nuova generazione e bagagliere.

La sicurezza a bordo è garantita da 50 videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live per un viaggio in sicurezza e informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

Due postazioni per i diversamente abili collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. I mezzi sono costruiti in modo da facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità.