Genova. Inizia in salita la giornata di sabato per chi si mette in viaggio. Oltre al caos in autostrada dovuto al grande esodo (e a un tir in avaria che ha tenuto in scacco la A26 con code che hanno sfiorato i 10 km), dall’alba anche i treni hanno iniziato a viaggiare a rilento a causa di un guasto a Ronco Scrivia, accumulando ritardi sino a un’ora.

I treni alta velocità hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti, gli intercity e i regionali di oltre un’ora e mezza, e alcuni hanno subito limitazioni di percorso.

I treni direttamente coinvolti, che hanno accumulato ritardi di oltre un’ora, sono:

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (13:42)

• IC 655 Ventimiglia (4:45) – Milano Centrale (9:00)

• IC 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:22)

• IC 651 Milano Centrale (6:10) – Livorno Centrale (10:38)

• IC 500 Genova Brignole (6:48) – Bardonecchia (10:25)

• IC 1549 Milano Centrale (9:30) – Savona (12:05)

Il guasto si è verificato intorno alle 5.30, e alle 8.30, quando era ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, la situazione si avviava molto lentamente verso la normalità. Tantissimi però i viaggiatori che arrivati in stazione, osservando il tabellone, hanno dovuto fare i conti con la raffica di ritardi.