Tre aggressioni nella notte, sangue a Principe: uomo ferito da cocci di bottiglia

Genova. Notte movimentata, quella tra venerdì 16 e sabato 18 agosto, per operatori sanitari e forze dell’ordine a Genova. Nel giro di poche ore si sono verificate tre diverse aggressioni da un capo all’altro della città.

L’episodio più grave intorno alle 11 in via Fanti d’Italia, a Principe. Nel piazzale della metropolitana nel corso di una lite tra stranieri un ragazzo di poco più di 20 anni è stato colpito a varie parti del corpo con un coccio di bottiglia su più parti del corpo.

Con il corpo grondante di sangue ha chiesto aiuto mentre l’aggressore si era già dileguato. Sul posto, oltre ai carabinieri, i militi della Nuova volontari di San Fruttuoso che hanno aiutato il giovane e lo hanno portato all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

Contemporaneamente un’altra aggressione è avvenuta in via Ciro Menotti a Sestri Ponente. Qui un uomo di 30 anni è stato colpito al cranio durante una zuffa in strada. Sul posto l’ambulanza della Misercordia Ponente soccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo al Galliera.

Sempre in serata, poco dopo la mezzanotte, altra aggressione per strada in via San Biagio, a San Quirico, in Val Polcevera. A essere picchiata una donna di 35 anni, portata dalla Croce Verde di Pontedecimo al pronto soccorso del Villa Scassi.