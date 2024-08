Sabato la Traversata ligure con Lorenzo Barone, domenica incontro al Rifugio Antola con il “viaggiatore estremo”

Genova. Tutto pronto per la due giorni dedicata ai grandi viaggi in solitaria e all’endurance organizzata dal Rifugio Antola: sabato 24 e domenica 25 agosto Lorenzo Barone, viaggiatore, esploratore, scrittore e content creator, sarà ospite e protagonista di due eventi dall’alto tasso adrenalinico, la prima “Traversata ligure” da Recco alla vetta dell’Antola e poi un incontro con Lorenzo Barone che racconterà la sua scelta di vita, le sue imprese e i suoi progetti.

Lorenzo Barone, attraverso i social e non solo, ha incantato i suoi follower e chi si è trovato per caso a scoprire la sua storia. In bicicletta, con zaino e tenda, Lorenzo ha percorso i più aridi sentieri africani e le dune del deserto del Sahara, così come la gelida steppa siberiana, pedalando a temperature che possono scendere fino a -56°C. Lo scorso inverno, aggiungendo al suo bagaglio sci e kayak, ha risalito la penisola scandinava autonomamente fino a Capo Nord.

Chi si è già iscritto o si iscriverà alla Traversata Ligure di sabato 24 agosto – ci sono ancora posti disponibili – avrà l’opportunità di sperimentare, in piccolo, le fatiche e le emozioni di chi viaggia mettendosi alla prova fisicamente e psicologicamente. La “Traversata ligure con Lorenzo Barone” si snoderà tra 7,5 migl kayak, bicicletta e gambe dall’area marina protetta di Portofino al Parco regionale naturale dell’Antola.

“Durante questa straordinaria avventura, avrete l’opportunità di esplorare panorami mozzafiato, sfidare voi stessi e godervi la bellezza naturale della Liguria”, spiegano gli organizzatori. Per iscriversi e avere tutte le informazioni sulla Traversata Ligure con Lorenzo Barone si può visitare il sito del Rifugio Antola.

Domenica 25 agosto, Lorenzo Barone presenta il suo libro

Domenica 25 agosto è comunque da non perdere l’incontro che il Rifugio Antola ha organizzato insieme a Lorenzo Barone che alle 14.30 terrà una presentazione del suo ultimo libro, “Dove finisce l’orizzonte” e una proiezione video e foto.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla Traversata del giorno precedente. Per raggiungere il Rifugio Antola il percorso più semplice e veloce è quello da Casa del Romano.

“Lorenzo Barone non solo sfida i limiti fisici e mentali, ma condivide le sue esperienze con un pubblico sempre più vasto attraverso i social media, i suoi libri e le presentazioni dal vivo. La sua passione per l’avventura, la natura e la scoperta ispira molte persone a superare i propri limiti e ad abbracciare l’ignoto“.

La Traversata ligure con Lorenzo Barone: tutto quello che c’è da sapere

La “Traversata ligure” consiste in un percorso impegnativo da affrontare in tre modi diversi. Si parte con 7,5 miglia (circa 9 chilometri) in kayak tra Recco – Punta Chiappa e ritorno, si prosegue con 60 chilometri (e 2000 metri di dislivello) in bicicletta da Recco alla Casa del Romano e si conclude con 7 chilometri e 320 metri di salita a piedi, di corsa per chi “ne ha ancora”, con calma per tutti gli altri, fino al rifugio gestito da Davide Barbé e Linda Ghigino.

E’ prevista anche una “mezza traversata” che comprende soltanto – si fa per dire – i 60 chilometri in bici e l’escursione a piedi, riservando la parte in acqua solo a chi ha dimestichezza con questo tipo di spostamento.

Trattandosi di un evento sportivo non competitivo è consentita la partecipazione anche alle bici elettriche.

I partecipanti avranno a disposizione tutta una serie di servizi: il deposito bici al coperto e sotto chiave (a Recco e alla Casa del Romano), l’assistenza di primo soccorso per tutto il percorso, punti ristoro, copertura assicurativa e – per chi lo vorrà – cena e pernotto al rifugio Parco Antola.

Le quote per partecipare partono da 55 euro per chi effettuerà la sola mezza traversata senza cena e pernotto a 140 euro per chi si cimenterà nella “traversata ligure” con il pacchetto completo.

Le quote non comprendono l’affitto della bici e l’eventuale trasferimento da e a Recco e dal rifugio. Comprendono invece l’affitto del kayak.

Per iscrizioni e informazioni si possono visitare il sito rifugioantola.com e i social network ufficiali del Rifugio Parco Antola su Facebook e Instagram.