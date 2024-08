Trasta, tir perde il rimorchio in mezzo alla strada: chiusa al traffico via Castel Morrone

Genova. Problemi per il traffico oggi Trasta: la polizia locale ha chiuso al transito veicolare via Castel Morrone a causa di un tir in avaria che ha perso il rimorchio in mezzo alla carreggiata

È successo intorno all’una di notte.

Viste le dimensioni della strada e l’impossibilità di spostare il carico la polizia locale giunta sul posto ha deciso di chiudere al traffico la via che costeggia capannoni, cantieri e anche alcune vecchie case.

Per la riapertura si attende l’arrivo di un mezzo in grado di agganciare il rimorchio – che contiene un carico di pesce – e liberare la carreggiata.