Trasporto scolastico, Garibaldi (Lega): “Da Regione Liguria 25mila euro ai Comuni della Val Fontanabuona”

Genova. “Con l’approvazione delle modalità e dei criteri del nuovo fondo da 50mila euro destinato ai Comuni delle Aree interne per garantire il trasporto scolastico anche per l’annualità 2024-2025, questa giunta regionale ha dimostrato, ancora una volta, la massima attenzione alle esigenze delle nostre comunità e del nostro territorio. Ringrazio l’assessore Alessio Piana per l’impegno e il proficuo lavoro, che consentirà anche ai piccoli Comuni dell’entroterra del Levante di salvaguardare questo servizio a sostegno delle famiglie dei nostri alunni e studenti”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi (presidente III commissione Attività produttive).

“Per la Val Fontanabuona sono stati stanziati 25mila euro che sono stati quindi concessi da Regione Liguria all’amministrazione comunale di Cicagna, referente dell’Area interna che comprende i Comuni di Avegno, Cicagna (capofila), Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Lorsica, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli, Tribogna e Uscio. Successivamente, l’amministrazione comunale referente li distribuirà ai Comuni che hanno bisogno di questi fondi regionali per salvaguardare il servizio di trasporto scolastico. Istruzione e mobilità sono servizi essenziali per le famiglie che hanno deciso di vivere in Val Fontanabuona, ma potranno anche attrarre altri residenti dalle zone urbane mantenendo vivi questi presidi scolastici e il relativo entroterra”.