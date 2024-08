Trasporti, Confimprenditori: “Pronti a sciopero fiscale se cose non cambiano”

Genova. “Le infrastrutture e i traporti sono necessarie a garantire il lavoro degli imprenditori e il corretto funzionamento delle imprese. Se dovesse proseguire questa situazione da Paese del Terzo Mondo con ritardi, cancellazioni e guasti all’ordine del giorno Confimprenditori è pronta a indire uno sciopero fiscale”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo: “Di fronte all’immobilismo del ministro Salvini siamo pronti ad agire in prima persona e ad usare i soldi risparmiati dalle tasse per costruire di tasca nostra infrastrutture adeguate”.

“Pur comprendendo che la situazione viene da lontano, è altrettanto evidente che le cose devono cambiare – aggiunge – Chiediamo quindi un tavolo tecnico al ministro delle Infrastrutture per trovare delle soluzioni immediate che segnino discontinuità con l’immobilismo del passato, che ci ha portato a questa condizione di degrado, e diano un cambio di rotta repentino. Ad oggi l’unica certezza è che quanto è stato fatto finora non ha funzionato”.