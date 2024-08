Traffico, primo weekend di contro-esodo: “bollino rosso” sulle autostrade della Liguria

Genova. Si apre per la Liguria un fine settimana potenzialmente complicato su strade e autostrade. Dopo la giornata di Ferragosto, questo weekend è segnalato come da “bollino rosso” in diverse fasce orarie, sia oggi, sabato 17 agosto, sia domani, domenica 18 agosto, per via della sovrapposizione tra gite fuori porta, partenze e primi contro esodi.

Autostrade per l’Italia avvisa che sulla rete ligure gli orari maggiormente a rischio coda sono quelli della mattina di oggi, sabato, su A7, A10, A12 e A26 e nella mattina di domani, domenica – bollino rosso su tutte le tratte e per tutte le direzioni – ma a seconda dei flussi si potranno registrare rallentamenti anche nel primo pomeriggio di oggi (verso le riviere su A10 e A12) e domani (rientro verso Genova e gli allacciamenti con le regioni del Nord). Traffico sostenuto e possibili code da rientro anche lunedì mattina.

A complicare le cose anche il meteo che potrebbe vedere un netto peggioramento a partire dalla serata di oggi, sabato, e proseguire per la prima parte di domenica: qualcuno potrebbe quindi optare per un rientro anticipato e molti turisti delle riviere potrebbero, come di consueto, tentare di raggiungere Genova per una visita all’Acquario o per altre attività alternative.

Traffico da bollino rosso anche sulla rete Anas

Sulla rete Anas per il terzo weekend del mese è atteso traffico in costante aumento con, sabato 17 e domenica 18, sono previsti i primi rientri a casa e verso i grandi centri urbani. Osservate speciali, in Liguria, la statale Aurelia e la SS45 della Val Trebbia dove già nei giorni scorsi si sono registrati pesanti disagi anche dovuti ai cantieri di messa in sicurezza.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 17 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 18 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

A Genova occhio agli imbarchi dei traghetti e alla zona dello stadio

A Genova in città possibili criticità legate alla viabilità nella zona del nodo di San Benigno, per le auto dirette agli imbarchi dei traghetti o per quelle in sbarco. Gli orari più caldi (bollino arancione) secondo la polizia locale sono quelli tra le 4 e e le 11 di oggi e poi, sempre oggi, tra le 15 e le 22. Domani, domenica, bollino arancione tra le 5 e le 12 e poi tra le 14 e le 22. Bollino arancione anche lunedì dalle 5 alle 12.

Attenzione anche alla viabilità a Marassi, per il ritorno del campionato di calcio di serie A. Alle 18.30 al Ferraris si gioca Genoa Inter. Saranno previste modifiche al traffico e alla sosta. Il parcheggio ospiti è predisposto in piazza Rossetti e piazza Marconi.