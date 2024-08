Traffico, domenica da bollino rosso per il controesodo: le fasce più a rischio coda

Genova. È iniziato ufficialmente il più grande controesodo dell’estate, una domenica da bollino rosso sulle principali strade e autostrade italiane per le migliaia di persone che si mettono in auto per fare ritorno a casa dopo le vacanze di agosto.

In Liguria le code sono previste già a partire dalle prime ore della mattina su tutte le tratte autostradali: bollino rosso in A7 in direzione Serravalle, in A10 e in A12 in direzione Genova, in A26 in direzione Voltri sino alle 19. Il bollino torna giallo e verde tra le 19 e le 21, fascia oraria considerata meno a rischio code.

Anche sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord, e per agevolare gli spostamenti il gruppo ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli attivi (1.278). Resta inoltre in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti sino alle 22 di domenica.

Notizie sempre aggiornate sullo stato del traffico sono disponibili tramite i canali del Ccis, così come le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sul traffico relativo alla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione Vai (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per smartphone negli store digitali.

Gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle società concessionarie autostradali. Di seguito le principali: www.autostrade.it, www.autovie.it, www.autobrennero.it, www.astm.it.