Genova. Il secondo weekend di agosto si annuncia il più complesso di questa estate 2024, impegnativo sia dal punto di vista del traffico sulle autostrade, alla luce del grande esodo estivo previsto per la settimana di Ferragosto, sia dal punto di vista del caldo.

Tutta l’Italia sarà stretta nella morsa dell’afa, che a Genova ha portato a due bollini arancioni consecutivi (venerdì e sabato) e un bollino rosso (domenica 11 agosto).

Traffico autostrade in Liguria, previsioni per sabato 10 agosto

Già a partire dalle prime ore di sabato 10 agosto sono previsti flussi di traffico massicci sia verso i luoghi di villeggiatura sia in rientro, e il consiglio per chi si può mettere in viaggio solo in questo fine settimana è quello di armarsi di pazienza e scorte di acqua per affrontare l’esodo. Viabilità Italia prevede bollino nero proprio nella mattinata di sabato 10 agosto, dopo le prime partenze di venerdì 9, con spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura.

La Liguria non fa ovviamente eccezione. Alla luce del traffico sulle autostrade della regione i bollini rossi, per sabato 10, sono disseminati ovunque: A7, A10, A12 e A26. L’unica fascia oraria considerata “verde”, e dunque meno impegnativa per viaggiare, è quella che va dalle 19 alle 21.

In A7 bollino rosso in direzione Genova dalle 7 alle 19 (giallo in direzione Serravalle), in A10 bollino rosso in direzione Savona sempre dalle 7 alle 19 (in direzione Genova è invece giallo nella stessa fascia oraria con l’unica eccezione della fascia 10-13.

In A12 situazione invariata: bollino rosso in direzione Sestri Levante dalle 7 alle 19, giallo in direzione Genova con “lampo rosso” tra le 10 e l3 13.

In a26 disagi già alle 9 per camion in avaria

In A26 bollino rosso in direzione Gravellona Toce dalle 7 alle 19, e proprio sulla A26 poco prima delle 8 si era già formata una lunga coda in direzione Genova, all’altezza della diramazione A7 e Ovada, per traffico intenso. La situazione è peggiorata a causa di un mezzo pesante fermo in avaria all’altezza del km 11,5, nel tratto compreso tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova: alle 9 erano 9 i km di coda, e nel tratto interessato il traffico transitava su una corsia.

Anche Anas ha messo in guarda: il terzo fine settimane di grande esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo, e proprio alla luce dei flussi massicci la società ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre, sospendendole 906, il 70% di quelli precedentemente attivi (1278). In Liguria sorvegliata speciale la SS45 Val Trebbia.

Autostrade Liguria e traffico, i tratti chiusi per lavori

Anche Autostrade ha investito sulla rimozione di cantieri non indispensabili, ma restano comunque tratti chiusi per lavori anche nella settimana di Ferragosto.

Sulla A7, tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno dalle ore 00:00 alle ore 06:00 di domenica 11 e di martedì 13 agosto.

Sulla A10, tratto chiuso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto dalla mezzanotte alle 6 martedì 13 e mercoledì 14 (entrata consigliata verso Genova, Genova Aeroporto).

Sulla A12, deviazione in uscita a Rapallo dalla mezzanotte alle 6 di mercoledì 14 agosto provenendo da Genova.

Traffico, le informazioni in tempo reale

Per avere informazioni in tempo reale sul traffico è possibile accedere ai link https://www.stradeanas.it/it/esodoestivo e www.stradeanas.it/infotraffico.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas.it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale. Inoltre, digitando il tasto 5 si può avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete con la posizione dei cantieri, con il tasto 0 è disponibile la situazione previsionale del fine settimana.

– Live Chat del Servizio Clienti all’indirizzo www.stradeanas.it per parlare con un operatore dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e avere anche informazioni sulla viabilità in tempo reale e sui cantieri inamovibili.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale).

Inizia ufficialmente dunque l’esodo agostano.