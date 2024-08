Toti di nuovo libero: “Accuse incomprensibili, messa in discussione l’autonomia della politica”

Ameglia. “Ovviamente siamo contenti della decisione presa stamani, secondo me riequilibra alcune decisioni del passato che erano francamente poco comprensibili dal nostro punto di vista”. Sono le prime dichiarazioni di Giovanni Toti a poche ore dal ritorno in libertà.

L’ex presidente, vestito con una semplice camicia a righe, ha raggiunto il capannello di giornalisti e telecamere davanti al cancello della sua villetta di Ameglia accompagnato dall’assessore Giacomo Giampedrone e dalle comunicatrici dello staff politico. “Oggi non voglio dire grandi cose – ha esordito – sono sceso perché avendo fatto per anni il vostro mestiere so che per voi non è una giornata agevole, vista anche la temperatura agostana”.

“Dal punto di vista del processo non ci siamo opposti né ci opporremo in alcun modo a un processo rapido e veloce – ha proseguito Toti – perché siamo convinti di poter spiegare tutto quello che c’è. Io credo che mai come adesso e mai come in quest’occasione i problemi della giustizia e della politica si siano intersecati in questa vicenda, e mi auguro che alla politica sia molto chiaro che quello che a Genova fa parte degli atti di accusa è in realtà qualcosa che è poco comprensibile a me“.

“Ci sono atti legittimi, ci sono finanziamenti legittimi, eppure messi insieme secondo la procura connotano un comportamento criminoso – continua -. Questo è qualcosa che mette in discussione l’autonomia della politica, sia nei suoi finanziamenti sia nella capacità di incidere sulla realtà, quindi sarà qualcosa che credo non solo dovrà far discutere nelle aule di giustizia, ma anche nelle aule della politica”.

Toti ha poi ringraziato i cronisti per il lavoro di questi tre mesi e ha concluso con un commento sugli arresti domiciliari: “Non ero allo Spielberg ma non è una cosa piacevole sentirsi privati del proprio tempo e della propria libertà. Non è qualcosa di piacevole soprattutto se si pensa di non aver fatto mai qualcosa di male”. Alla fine ha invitato tutti a fare un bagno a Fiumaretta, alla foce del Magra. Domani sarà organizzata una conferenza stampa a Genova.