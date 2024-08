Toti, il centrodestra esulta. Rixi: “Libero dopo le dimissioni, modalità anomale di democrazia”

Genova. “Sono contento che Giovanni Toti sia tornato libero. Rimane la constatazione che sia stato costretto a scegliere tra libertà individuale e dimissioni. Un precedente con modalità anomale per l’assetto democratico del nostro Paese, a ogni livello”. Lo dice in una nota il deputato della Lega e viceministro al Mit Edoardo Rixi. E’ uno dei primi commenti, oltre a quelli di chi si trovava fuori dalla villetta di Ameglia, arrivati dal mondo del centrodestra, dopo l’ufficialità della fine dei domiciliari per l’ex presidente della Regione Liguria.

Suffisso – “ex” – che la Lista Toti decide di non usare. “Bentornato presidente – si legge in una nota – grande soddisfazione per un momento tanto atteso. Così la Lista Toti accoglie la notizia della revoca dei domiciliari per Giovanni Toti, dopo quasi tre mesi in cui ha dovuto dare prova di determinazione e resilienza”.

“Speriamo finalmente gli sia dato modo di concentrarsi sulla propria difesa e sulla tutela dei propri diritti. La sua forza e il suo coraggio sono stati un esempio per tutti noi e siamo certi che continuerà a dimostrare la stessa determinazione anche in futuro”, continuano i dirigenti, gli eletti e tutti gli esponenti della Lista Toti.

“La Lista Toti è al suo fianco e lo sostiene in questo percorso. Attendiamo con impazienza il momento in cui potremo rivederlo per affidargli nuovamente le redini del suo partito, certi che la sua guida sarà ancora una volta fondamentale per il nostro futuro”, concludono.

Anche da Fratelli d’Italia parole di sollievo: “Accogliamo positivamente la notizia relativa alla revoca della misura cautelare nei confronti di Giovanni Toti, persona con la quale abbiamo lavorato bene in queste due legislature in Regione – scrivono in una nota il coordinatore regionale Matteo Rosso, i parlamentari Gianni Berrino e Maria Grazia Frijia, gli assessori regionali Simona Ferro e Augusto Sartori e i consiglieri regionali Stefano Balleari e Veronica Russo – dopo anni di immobilismo, il centrodestra ha dato nuova linfa alla Liguria e tornare indietro sarebbe deleterio per il nostro territorio. Ora attendiamo di fissare un incontro per fare, finalmente, il punto politico insieme”.