Toti, conto alla rovescia per la liberazione: l’attesa e il rebus del futuro politico

Genova. Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per la liberazione di Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria che dal 7 maggio è agli arresti domiciliari nella sua villetta ad Ameglia con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito. La gip Paola Faggioni al rientro al lavoro avrà sul tavolo contemporaneamente l’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata dall’avvocato Stefano Savi e il parere positivo espresso dalla Procura di Genova. La scelta di dimettersi dall’incarico, maturata venerdì scorso dopo ottanta giorni di prigionia sulle rive del Magra, fa decadere il rischio di reiterazione del reato che aveva indotto anche il Tribunale del Riesame a negare la scarcerazione.

Nell’entourage di Toti sono ore febbrili. Alcuni dei suoi collaboratori più stretti raggiungeranno lo Spezzino già in queste ore prevedendo che la notifica arrivi entro la giornata, in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. A quel punto l’ex governatore potrà liberamente accogliere persone nella sua abitazione o uscire dalla sua residenza di famiglia. Resta da capire se la gip disporrà misure cautelari più lievi, come l’obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova, destinate comunque a condizionare la sua libertà di movimento, ma ad oggi appare un’ipotesi improbabile. La decisione, in realtà, potrebbe arrivare anche domani, sebbene non appaiano esserci ragioni per prevedere uno slittamento.

È quasi scontato che Toti, una volta revocati i domiciliari, organizzerà una conferenza stampa, forse non subito ma comunque entro i prossimi giorni. Molti sono i temi da affrontare, finalmente senza la mediazione del suo avvocato o delle lettere fatte filtrare da Ameglia, dai contenuti dell’inchiesta al futuro della Lista Toti, che in Liguria è diventato la prima forza politica mentre a livello nazionale è confluito nella formazione Noi Moderati di Maurizio Lupi.

Ed è proprio il destino politico dei totiani uno degli argomenti più pressanti mentre la Liguria si avvia a elezioni anticipate, a fine ottobre o metà novembre, a seconda delle decisioni del Governo. Ogni decisione è subordinata agli incontri che gli arancioni attendono di avere col loro leader: tra questi la coordinatrice e parlamentare Ilaria Cavo, gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, il capogruppo Alessandro Bozzano. Personaggi finora centrali nella vita politica della regione che potrebbero prendere direzioni differenti: restare in un’ipotetica Lista Toti (magari con un nome diverso) e candidarsi alle prossime regionali, entrare in una lista civica collegata al futuro candidato presidente oppure accasarsi in uno dei partiti tradizionali della coalizione, soprattutto Forza Italia che da tempo sta facendo “campagna acquisti”. Sulla scelta del candidato, tra l’altro, i totiani vorranno dire la loro e non è del tutto escluso che possano esprimerlo. Mentre per Giovanni Toti sembra esclusa ogni ipotesi di candidatura, anche a semplice consigliere, come si leggeva in una smentita diffusa negli scorsi giorni dall’avvocato Savi.

Anche il futuro politico di Giovanni Toti resta un’incognita. C’è chi ipotizza che per lui sia già pronto un posto in Parlamento. In ogni caso la priorità per l’ex presidente sarà difendersi dalle pesanti accuse mosse dai pm durante il processo “immediato” chiesto dalla Procura per accelerare i tempi (la decisione spetta alla gip Faggioni, che dovrà emettere il decreto entro il 5 agosto). Nel frattempo gli imputati coinvolti nell’istanza (Toti, Signorini e Spinelli) potranno chiedere in alternativa il patteggiamento o il rito abbreviato. Considerando la pausa di agosto e la complessità del dossier, la prima udienza potrebbe essere fissata a ottobre o più probabilmente a novembre, in coincidenza col periodo delle elezioni.