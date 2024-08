Genova. Sono tornati da questa mattina sulla spiaggia di Voltri i cani bagnino della Sics, la scuola italiana cani salvataggio: dalle ore 11 di questa domenica di agosto, quindi, la più grande spiaggia genovese è tornata ad animarsi con la loro simpatica e rassicurante presenza.

Presenza oramai tradizione: nel corso degli anni, sono state numerose le persone, in particolar modo bambini, che sono stati salvati dai bagnini a quattro zampe, infaticabili nuotatori e capaci di raggiungere molto velocemente le persone in difficoltà.

Questi angeli custodi pelosi, hanno una loro postazione sullo spiaggione di Voltri, sotto un gazebo che li protegge dal sole: saranno “in servizio” tutte le domeniche di agosto, compreso Ferragosto. A presidiare saranno i Golden Retriever, che sono insieme ai Labrador e ai Terranova una delle razze più indicate, e di conseguenza più utilizzate, per quanto riguarda il salvataggio in mare. I cani bagnino, come prevedibile, hanno suscitato da subito grande curiosità da parte delle persone presenti, soprattutto dei bambini.

Il progetto è frutto di una lunga collaborazione con il Municipio VII Ponente e la Capitaneria di Porto di Genova, Circolo Arciragazzi Prometeo e il Gruppo Storico Voltri, finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza ai bagnanti.