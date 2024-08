Tipologie di pannelli fotovoltaici: come sceglierli

Optare per l’installazione di un sistema fotovoltaico è una scelta intelligente ed ecologica, a cui sempre più persone sono interessate. Le opzioni disponibili sul mercato sono molteplici, quindi è fondamentale sapere quali sono le differenze tra le principali tipologie di pannelli fotovoltaici, in modo da fare una scelta consapevole e mirata.

La classificazione dei moduli solari può essere fatta in base a vari fattori, come l’efficienza energetica, la flessibilità di installazione e l’adattabilità a diverse condizioni ambientali.

Efficienza e prestazioni: quali sono i pannelli solari migliori?

Per quanto riguarda l’efficienza dei pannelli fotovoltaici, ovvero la capacità di convertire la luce naturale in energia elettrica, i moduli monocristallini sono i migliori. Ciò è dovuto alla purezza del silicio, materiale di composizione, e alla struttura cristallina uniforme delle celle solari.

Dal punto di vista delle prestazioni, però, anche i pannelli policristallini sono ottimi e funzionano bene in condizioni di scarso irraggiamento, ad esempio durante le giornate nuvolose.

I pannelli in film sottile, invece, sebbene meno efficienti in termini di conversione rispetto ai moduli monocristallini e policristallini, hanno un coefficiente di temperatura inferiore, il che li rende più performanti in climi caldi. Realizzati con materiali come il tellururo di cadmio o il silicio amorfo, sono infatti meno sensibili alle alte temperature e risultano adatti per grandi installazioni commerciali o industriali.

I moduli solari migliori dal punto di vista tecnologico

Le soluzioni più recenti sono spesso dotate di tecnologie avanzate, che vale la pena prendere in considerazione prima di installare il proprio impianto fotovoltaico.

I pannelli bifacciali, ad esempio, sono progettati per catturare la luce naturale da entrambi i lati, aumentando così la produzione di energia. I pannelli a film sottile, invece, sono noti per la loro leggerezza e flessibilità.

La loro struttura li rende ideali per applicazioni su superfici curve o mobili, come le facciate di edifici o i veicoli. Sebbene l’efficienza dei pannelli a film sottile sia generalmente inferiore a quella dei moduli tradizionali, la loro flessibilità offre vantaggi unici in termini di design e integrazione architettonica.

D’altra parte, le celle solari con tecnologia PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) sono caratterizzate da uno strato passivante sul retro, che riduce le perdite di elettroni e aumenta l’assorbimento della luce. Ciò si traduce in una maggiore efficienza e una produzione di energia ottimizzata, specialmente in condizioni di scarso irraggiamento.

Costi e benefici: come valutare l’investimento

Prima di scegliere la tipologia di pannelli giusta, bisogna valutare non solo il costo iniziale dell’impianto, ma anche i benefici sul lungo termine.

I pannelli monocristallini, ad esempio, tendono a essere più costosi rispetto a quelli policristallini e in film sottile. Tuttavia, la spesa iniziale più elevata è giustificata. Perché? Poiché sono più efficaci e durevoli, quindi il risparmio energetico nel tempo è maggiore.

Infine, è fondamentale considerare le incentivazioni e le agevolazioni fiscali disponibili, che abbassano ulteriormente le spese.